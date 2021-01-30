Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ziyaret

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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve beraberindeki heyet, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret ettiler.

Milli Sporcu Emrah Özbay'ın anısına, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı" için Erzurum’a gelen heyet ile etkinliğin ilk kısmı bugün Uzundere ilçesinde gerçekleştirildi.

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