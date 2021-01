Erzurum’da Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Kursu düzenlendi

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ( ESMEK ) de kurs çalışmaları pandemi kurallarına uyularak tekrar başladı.

Erzurum Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde 13 Ocak'ta başlayan Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat kursu sona erdi. Doğalgaz ve sıhhi tesisat kursuna 39 kursiyer başvuruda bulundu. Çeşitli meslek gruplarından katılım sağlayan kursiyerler 17 gün süren kursun sonunda sınav olarak doğalgaz ve sıhhi tesisat kursu belgesi almaya hak kazandı.

Kurs hocası Muhammed Ali Günay doğalgaz ve sıhhi tesisat kursuna katılan kursiyerlerin alacakları belgelerle nasıl bir imkanı bulacakları konusunda şu bilgileri verdi:

“Tesisat kurs hocalığı yapıyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ( ESMEK ) de 10 yıla yakındır kurs hocalığı yapıyorum. Bizlere her imkanı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Bu güne kadar 5 bine yakın kişiyi kurslardan mezun etmişimdir. Kurstan başarı ile ayrılan kursiyerlere çeşitli iş imkanları sunuldu. Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat kursunu başarı ile bitiren kursiyerlerimiz bulundukları binalarda görev yapıyorlar. Kursa katılanlar her zaman iş bulma imkanını buluyorlar. Kursumuza gelen kursiyerlerimize her tür tesisatı ve yapılan işleri en ince ayrıntısına kadar öğretiyoruz. Bilindiği gibi piyasada çok sayıda sıhhi tesisat eleman eksikliği var. Buralardan mezun olan arkadaşlar iş imkanına kavuşuyorlar. Bizlerin hiçbir eksikliği yok. Yeter ki kurslara gelerek bir meslek sahibi olmaya çalışsınlar.”

Kursa katılan kursiyerler yazılı sınav olduktan sonra teorik olarak malzemelerin tamir ve bakımını da yapıyorlar.

