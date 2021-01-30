BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde son antrenmanını yapan mavibeyazlılar kampa girdi.

BB Erzurumspor, yarın oynayacakları MKE Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

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