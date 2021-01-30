Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum'a ulaştı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren Erzurum'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan tren, saat 18.00 sıralarında Erzurum Garı'na geldi. 1234 ton yükle Erzurum'a ulaşan 45232 sefer sayılı ihracat treni kısa bir süre mola verdi. Tren daha sonra Erzurum'dan Kars'a gitmek üzere hareket etti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından BaküTiflisKars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni taşıyan tren, Kars'tan sonra GürcistanAzerbaycanHazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-30 19:22:20



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