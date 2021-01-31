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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un tek yorgancısı

DHA

Erzurum'un tek yorgancısı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaşayan Naci Malkoç (58), çocuk yaşlarda babasından öğrendiği yorgancılığı tek başına sürdürüyor. Kalfa ve çırak bulamadığını söyleyen Morkoç, kendisinin de artık işi bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu semtinde babasının yıllar önce kiraladığı iş yerinde yorgan sırıma işi yapan 4 çocuk babası Naci Malkoç, çocuk yaşta hem çalıştığını hem de okuduğunu belirtti. 7080'li yıllarda sezonda 1015 ton pamuk ve yünden yorgan yaptıklarını, müşterilere sıra verdiklerini ifade eden Malkoç, günümüzde mesleklerinin bitme noktasına geldiğini vurguladı. Bir oğlunun güvenlik görevlisi, 3 kızının da evlendiğini kaydeden Malkoç, kendisinin de kalfa ve çırak bulmada zorluk çektiklerini bildirdi.
Babasından öğrendiği mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan Malkoç, "Erzurum'da yorgan sırımacılığı mesleği bitmiş gibi bir şey. Bir ben kaldım. 7080'li yıllarda 4'üncü aydan 10'uncu aya kadar 15 tona yakın pamuk ve yün kullanarak yorgan yapıyorduk. Geçmişte evlenen her genç kızın çeyizinde bir adet saten yorgan olurdu ama şimdi yılda sadece 10 sipariş ancak alıyoruz. Ben de artık bırakmayı düşünüyorum. Kalfa, çırak bulamıyorum. Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmadı. Erzurum'da kadınların evlerinde yorgan yaptıklarını duyuyorum ancak bizim yaptığımız gibi olmaz" diye konuştu.
Erzurum için yün yorgan kullanıldığını ifade eden Malkoç, "Erzurum için en iyi yorgan yün, sahillerde ise pamuk. Sahillerde sıcak yerlerde yün kullanamazsınız, kokar. Sık sık yıkanması lazım. Erzurum'da pamuk da kullanılıyor ama insanlarımız özellikle yün yorgan olmasını istiyorlar" dedi. 
'YÜNLER DEREDE YIKANMALI'
Erzurum'da kullanılan yün yorganın yapımının koyunların kırkımından başladığını anlatan Malkoç, "Koyunlardan kırkılan yünler derelerde yıkanır. Çünkü derede yıkanması sırasında yünün üzerindeki kiri gider. Çamaşır makinesinde yıkanan yün toplandığı için bundan ideal bir yorgan olmaz. Derede yıkanan yünler kurutulduktan sonra yorganda kullanılacak hale getirilir. Biz de bu yünü yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda yorgan haline getiririz. Erzurum'da saten işlemeli yorganlar da yapılıyor. Bunların yapımı 1 ila 10 gün arasında sürer. Ancak bu tür yorganlar biraz pahalı olduğu için tercih edilmez. Günümüzde yılda sadece 10 adet böyle yorgan yaparız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-31 09:26:56

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