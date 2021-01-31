Karda rafting heyecanı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi Palandöken'in karlı dağlarına taşıdı. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle doldu. Kayak takımı kullanamayanların ilk tercihi ise kızakla kaymak oldu. Kayak merkezine getirilen rafting botu ise ilgi odağı oldu. Nehir yerine karlar üzerine bırakılan bota maske ve kasklarını takarak binen gençler, ellerine kürekleri aldı. Kayak merkezinin 2 bin 200 metre rakımdaki acemi kayak pistinde botla kayan offroad ekibi, heyecan yaşadı. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan offroad ekibine kent sakinleri de eşlik etti.

Palandöken'in, dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Erzurum Macera Ofroad Başkanı Lokman Toptaş şunları söyledi:

"Erzurum Palandöken'de sadece kayak, snowboard, buz tırmanışı değil de motor sporlarının ve kar raftinginin yapılmış olduğunu da göstermiş olduk. Bugün Erzurum Macera Ofroad ve doğaseverlerle buradayız. Adrenalin ve heyecanı çok yüksek atmosferi bir başka olan Palandöken'de kar raftingi yapıyoruz. Bu organizasyonu her hafta sonu Erzurum Palandöken'de yapacağız. Bu sporu denemek isteyen herkesi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz"DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-01-31 09:30:05



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