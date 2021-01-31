Palandöken Kayak Merkezi’nde kar raftingi coşkusu

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Palandöken Kayak Merkezi'nde kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri kayak merkezinden botlarla kayarak büyük bir coşku yaşadılar.

Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Palandöken’de kar raftingi yapılabildiğini de gösterdik. Macera severleri Palandöken’e kar raftingi yapmaya bekliyoruz" dedi.

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