Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı

Erzurum’dan 2020 yılında 11, 19952020 yılları arasında ise 97 faydalı model başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Faydalı Model başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’dan 2020 yılında 11, 1995 2020 yılları arasında ise 97 faydalı model başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum 2020 yılı Faydalı model başvuru sayısı yüksekliği kaydında bölgede Elazığ’ın ardından Malatya ile ikinci, 26 yıllık düzeyde ise Malatya’nın ardından 2’inci oldu.

Erzurum Yıllık Dağılım

Erzurum’dan 2003 yılında 1, 2006 yılında 1, 2007 yılında 3, 2008 yılında 2, 2009 yılında 6, 2010 yılında 11, 2011 yılında 12, 2012 yılında 6, 2013 yılında 1, 2014 yılında 6, 2015 yılında 5, 2016 yılında 3, 2017 yılında 3, 2018 yılında 21, 2019 yılında 5, 2020 yılında ise 11 faydalı model başvurusunun yapıldığı açıklandı

2020 Yılı Bölgesel Veriler ve Erzurum’un Payı

TÜRKPATENT verilerine göre 2020 yılında Erzurum’dan 11, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 16, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 32, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 76 faydalı model başvurusu yapıldı. Erzurum’un faydalı model başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 68,75, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 34,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,47’lik pay edindi.

1995 2020 Bölgesel Veriler ve Erzurum’un Payı

1995 2020 yılları kapsamında Erzurum’dan 97, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 120, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 164, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 461 faydalı model başvurusu yapıldı. Erzurum’un faydalı model başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 80,83, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 59,14, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 21,0’lık pay gösterdi

2020 Yılı İller Dağılımı

2020 yılı düzeyinde Malatya’dan 11, Erzurum’dan 11, Elazığ’dan 14, Van’dan 8, Muş’tan 6, Erzincan’dan 4, Kars’tan 6, Iğdır’dan 9, Bingöl’den 1, Bitlis’ten 2, Tunceli’den 3, Ağrı’dan 1 faydalı model başvurusunun yapıldığı kaydedildi. Geçilen yıl bölgenin Hakkari ve Ardahan illerinden ise faydalı model başvurusu yapılmadı.

26 Yıllık Süreç ve İller Dağılımı

1995 2020 yılları arasında Malatya’dan 127, Erzurum’dan 97, Elazığ’dan 75, Van’dan 20, Muş’tan 22, Erzincan’dan 19, Kars’tan 18, Iğdır’dan 18, Bingöl’den 8, Bitlis’ten 8, Tunceli’den 6, Hakkari’den 5, Ardahan’dan 5, Ağrı’dan 3 faydalı model başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Türkiye İlleri Sıralaması ve Erzurum

Erzurum, 2020 yılında Faydalı Model Başvurusu iller sıralamasında Malatya ve Ordu ili ile birlikte 27’inci sırayı aldı. Faydalı Model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Manisa, Sakarya, Mersin, Denizli, Adana, Muğla, Aydın, Eskişehir, Burdur, Balıkesir, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Nevşehir, Karaman, Düzce, Çanakkale, Elazığ, Kütahya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Çorum, Trabzon, Erzurum, Malatya, Ordu olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.