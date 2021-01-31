Covid-19 hastaları için Göğüs Duvarı Fizyoterapi cihazı geliştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 hastaları için Göğüs Duvarı Fizyoterapi cihazı geliştirildi

İHA

Covid-19 hastaları için Göğüs Duvarı Fizyoterapi cihazı geliştirildi

Üniversitesanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Hamle Mühendislik firması tarafından Covid19 hastalarının tedavisine yönelik geliştirilen “Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı” düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz Ekim ayında Erzurum'u ziyareti sırasında incelediği ve klinik çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazının tanıtımı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Tanıtım toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve projenin tıbbi danışmanı Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Uzun ve klinik çalışmada görevli Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget ile projeye katkıda bulunan öğretim üyeleri ve Hamle Mühendislik firma yetkilileri katıldı.
TÜBİTAK tarafından Covid19 proje çağrısına uygun olarak hazırlanan en başarılı 10 proje arasında yer alan Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, üniversite sanayi iş birliğince yürütülen proje kapsamında Hamle Mühendislik Firması tarafından üretilen cihazın klinik testlerinde oldukça başarılı sonuçlar alındığını söyledi.
Cihaz 100 Covid19 Hastasının Tedavisinde Kullanıldı
Cihazın, akciğere inen ve enfeksiyondan dolayı oluşan balgamın atılımını kolaylaştırmak ve hastayı öksürterek bir anlamda akciğerinin temizlemesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyleyen Çelik cihazın üretim ve test aşamalarını şöyle özetledi: “Milli cihaz yapmak adına giriştiğimiz bu projeye TÜBİTAK'ın 1507 Covid19 çağrısıyla başladık. Projemiz onaylandıktan sonra Ata Teknokent, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile Hamle Mühendislik yetkililerinden oluşan ekiple, interdisipliner bir yaklaşımla, üzerinde Türk bayrağı bulunan milli tıbbi cihazımızı hastalarımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Erzurum Şehir Hastanesinde yatan 100 Covid19 hastasına geliştirdiğimiz göğüs duvarı fizyoterapi cihazı ile tedavi uyguladık. Klinik çalışma sonucunda yatıştan itibaren günde 20 dakika sabah, 20 dakika akşam olmak üzere iki defa uyguladığımız tedavi sonucu hastaların solunum fonksiyon testlerinin düzeldiğini gördük. Bu hastaların oksijen ve yoğun bakıma giriş ihtiyacı azaldı.”
Cihazı Kullanan Hastalarda Yoğun Bakım İhtiyacı Ortadan Kalktı
Cihazın klinik çalışmalarından sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget ise klinik çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü ve cihazı kullandırdıkları hastaların öksürük ile balgam atma şikayetlerinin 3. günden sonra toparlandığını, 5. günde ise solunum fonksiyon testlerinin ciddi manada düzeldiğini söyledi. Kerget cihazla uygulanan tedavi sayesinde hastalarda yoğun bakıma giriş ihtiyacının ortadan kalktığını sözlerine ekledi.
"İnsanlığa ve Bilime Katkı Sağlayacak Projelere İmza Atmaya Devam Ediyoruz"
Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı hakkında görüşlerini bildiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın Covid19 pandemisine karşı büyük mücadele verdiğini hatırlatarak geliştirilen cihazın hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Rektör Çomaklı: "Geliştirilen cihazla birlikte Covid19 hastalarının öksürük şikayetlerinin azalması, solunumlarının düzelmesi, yoğun bakım ihtiyaçlarının ortadan kalkmasının yanı sıra cihazın hastalarda gelişebilecek diğer organ bozukluklarını da engellemesi bilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Atatürk Üniversitesi olarak insanlığa ve bilime katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Milli cihaz yapma adına girişilen bu projenin yeni çalışmalara da ilham kaynağı olacağı kanaatindeyim. Bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs salgını kolonya üreticisine yaradı "Saatte 3 ton üretim yapmamıza rağmen talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz"
YEREL HABERLER Korona virüs salgını kolonya üreticisine ...
Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı
Dağcılar Palandöken’de kış kampında
YEREL HABERLER Dağcılar Palandöken’de kış kampında
Palandöken Kayak Merkezi’nde kar raftingi coşkusu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi’nde kar raftingi coşkusu
Palandöken, onlara emanet
YEREL HABERLER Palandöken, onlara emanet
Erzurum bölgede 2, ülkede 20’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum bölgede 2, ülkede 20’inci sırada
Erzurumlu şoförden karlı yolda sürüş uyarısı: Fren yapılırsa araç, kızak gibi kayar
YEREL HABERLER Erzurumlu şoförden karlı yolda sürüş uyarısı: Fren ...
Karda rafting heyecanı
YEREL HABERLER Karda rafting heyecanı
Erzurum'un tek yorgancısı
YEREL HABERLER Erzurum'un tek yorgancısı
Çin ve Rusya’ya giden ihracat treni Erzurum’da
YEREL HABERLER Çin ve Rusya’ya giden ihracat treni Erzurum’da
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum'a ulaştı
YEREL HABERLER Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Erzurum'a ...
Ardahanlı: ‘Kıblemize yapılan lanet saldırıyı kınıyorum’
YEREL HABERLER Ardahanlı: ‘Kıblemize yapılan lanet saldırıyı ...
BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını ...
Karakaş ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Karakaş ailesinin acı günü
Palandöken’de kayak ve kızak keyfi JAK Timleri kayak severlerin güvenliği için aralıksız görev yapıyor
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak ve kızak keyfi JAK Timleri kayak ...
ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği ...
Prof. Dr. Çadırcı’ya TÜBİTAK’tan teşvik ödülü
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çadırcı’ya TÜBİTAK’tan teşvik ödülü
Erzincan'daki kombi borusu faciasının ardından uzmandan 'menfez' uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan'daki kombi borusu faciasının ardından ...
Erzurum’da Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Kursu düzenlendi
Ambulans fırtınada yolda kaldı
YEREL HABERLER Ambulans fırtınada yolda kaldı
BBP’de Yılmaz dönemi
YEREL HABERLER BBP’de Yılmaz dönemi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ziyaret
YEREL HABERLER Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan ...
Erzurum 2020’de 359 marka çıkardı
YEREL HABERLER Erzurum 2020’de 359 marka çıkardı
BB Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'yi transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'yi transfer etti