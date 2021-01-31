Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

BB.ERZURUMSPOR: Jakup Szumski, Murat Uçar, Da Kosta, Teikee, Leo, Omolo (Dk. 46 Osman Çelik), Petrus, Aatıf (Dk. 85 Gökhan Kardeş), Cenk Ahmet (Dk. 85 Hasan Hatipoğlu), Emrah (Dk. 61 Novikovas), Ricardo Gomes (Dk. 61 El Kabir)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Ali Kaan (Dk. 88 Endri Çekici), Sarlıja (Dk. 84 Borven), Erdi, Pinto, Atakan, İbrahim Akdağ, El Hadji (Dk. 60 Alper Potuk), Saba, Paintsil, Badji

SARI KART: Omolo, Aaatıf, El Kabir, Novikovas, Hasan Hatipoğlu (BB. ERZURUMSPOR), İbrahim Akdağ, Sadji, El Hadji, Paintsil, Sarlija (MKE. ANKARAGÜCÜ)

KIRMIZI KART: DK. 73 Petrus (BB.ERZURUMSPOR), 90+8 (MKE ANKARAGÜCÜ)

GOL: Dk. 64. Cenk Ahmet (BB.ERZURUMSPOR)SÜPER Lig´in 22´nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde MKE Ankaragücü´nü misafir etti. 64´ncü dakikada Cenk Ahmet´in golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Erzurumspor, ligde ilk kez evinde galip geldi. Maçın 73´üncü dakikasında ev sahibi ekipten Petrus, 90+8´inci dakikada ise konuk ekipten Endri Çekici kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10´uncu dakikada Petrus´un ceza sahasına doğru gönderdiği topa kimse hareketlenmeyince kaleci Korcan topun sahibi oldu.

14´üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Saba, BB. Erzurumspor, defansını geçemedi.

15´inci dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cenk Ahmet topu cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes´in kafa vurduğu pozisyonda hakem faul kararı verdi.

22´nci dakikada Saba´nın pasıyla cezaalanına giren Badji´den önce Da Costa topu kornere gönderdi.

37´nci dakikada Aatıf´ın pasıyla sol kanattan ilerleyen Leo´nun ortasında top savunmadan geri döndü.

38´inci dakikada rakip cezaalanına sağ kanattan ilerleyen İbrahim Akdağ´ın yerden sert şutu kaleci Szumski´de kaldı.

40´ıncı dakikada Emrah´ın kullandığı faul atışına iyi yükselen Ricardo Gomes´in kafa şutunu kaleci Korcan son anda yumruklayarak önledi. Dönün topu önünde bulan Omolo´nun şutu auta gitti.

44´üncü dakikada Murat Uçar´ın sol kanattan ortasında gelişine vuran Leo´nun şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47´nci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Emrah´ın ortasına iyi yükselen Osman Çelik´in kafa şutunu kaleci Korcan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

50´nci dakikada Emrah´ın sağ kanattan ortasında Sarlıja, Ricardo Gomes´ten önce kafasını uzatarak topu kornere gönderdi.

64´ncü dakikada El Kabir´in pasıyla topla buluşan Novikovas, cezaalanına girerek müsait durumdaki Cenk Ahmet´i gördü. Cenk Ahmet´in şutunda top ağlara gitti. Hakem önce ofsayt diyerek golü geçerli saymadı. Hakem Ümit Öztürk, pozisyon sonrası bir süre VAR odasıyla görüştü. Hakem Ümit Öztürk, görüşme sonunda golü verdi. 1-0.

73´ncü dakikada Petrus, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 90 dakikası tamamlandıktan sonra hakem 9 dakika uzatmayı gösterdi.

90+8´inci dakikada Endri Çekici, gole giden El Kabir´i düşürünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç, BB. Erzurumspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-31 15:35:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.