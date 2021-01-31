BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) SÜPER Lig´in 22´nci haftasında MKE Ankaragücü´nü 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor, bu sezon evinde ilk kez 3 puanla tanıştı.

NECATİ ERKMEN'DEN VAR ELEŞTİRİSİ

Alt sıraları ilgilendiren 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü´nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Çok üzgünüz. Alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik. Golün öncesinde orta sahada oyuncumuzun ağzında bir kanama vardı. Bu pozisyonun VAR´dan görülmesini beklerdik. Ofsayt çizgisine baktılar, tamam gol verebilirler, saygı duyuyorum, bu pozisyonla ilgili yorumcu arkadaşlar akşam gereken yorumu yaparlar" dedi.

MESUT BAKKAL: OYUNU İKİ BÖLÜMDE DEĞERLENDİRMEK LAZIM

Basın toplantısına "Çok şükür" diyerek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "Şimdi haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Aylar sonra evimizde gelen galibiyetle, inanılmaz bir mücadele, mutluyum. Yani oyunu iki bölümde değerlendirmek lazım. İlk 20 dakika ve sonrası. İlk 20 dakika oyuna, onlara müsaade ettik. İstediğimiz tarz değildi. İkinci devre önde basmamız ve üretken olmamız lazımdı. Bu tempoda kazanmamız çok zordu, ilk devre özellikle. Ama baktığınız zaman da Erzurumspor´un net iki tane yüzde 100 pozisyonu vardı ilk devre. Oyunun onlarda gözüktüğü dönemlerde kaleci Korcan 2 tane harika kurtarış yaptı, yapmasa belki olayı daha önce çözecektik" diye konuştu.

İkinci yarı üstün bir futbol ortaya koyduklarını anlatan deneyimli teknik adam, "İkinci devre oyunun tüm bölümü yani 10 kişi kalana kadar hep bizde. Orta saha merkezdeki oyuncumuz atılmasaydı, Petrus atılmasaydı, Omolo´yu kartı vardı diye çıkardık oyundan, eksik kalmayalım diye, Petrus atılmasaydı Novi ve El Kabir´le plan böyleydi. El Kabir toparlamaya çalışıyor, bize inanılmaz faydası olacak bir oyuncu, onu da gösterdi zaten. 3´e 1 ve 3´e 2 yakaladığımız pozisyonda tabii 10 kişi kalınca gidemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Eksik kalmalarına rağmen rakibe pozisyon vermediklerine dikkat çeken Mesut Bakkal, şöyle devam etti:

"Yine de 10 kişiyle pozisyon vermedik, sadece uzatmalarda bir pozisyon verdik, bu da benim için önemli değildi. Hiç gol yemeden bitirdiğimiz maçlardan bir tanesi. Bu puan hem camiaya hem de emeği geçen herkese hayırlı olsun. Erzurum bu 3 puanı özlemişti. Geldiğimden beri bir çıkış var, bunun sonuca yansımasını inşallah bu maçta yaparız dedim, o da bu maçta oldu. Çünkü hak ettik, çocuklar, kulübe, arkamızdaki tribün, gönüllüler hepsi istedi ve oldu. Hem de iyi oynadık özellikle ikinci devre iyi oynadığımız bir maçtı. Artık 3 günde bir maç oynayacağız. Takım bugün yenilenme yapacak, yarın Sivas´a gidiyoruz. 1-2 tane transfer olabilir. Lig uzun, almayı düşünüyoruz. Daha derli toplu bir takım için ve kırmızı kart, sakatlıklar olduğu zaman destekleyecek oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle son 15-20 dakika inanılmaz mücadele vardı. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Nefes aldık, devam edeceğiz, herkese hayırlı olsun."

"İNANILMAZ MORAL VE MOTİVASYON OLDU"

Evlerinde ilk kez 3 puan almalarını da değerlendiren Bakkal, şunları söyledi:

"Aslında Erzurum futbol kenti, burada ilk defa çalışmama rağmen inanılmaz huzurlu çalışıyorum. Taraftarın hep içimizde olması, bunu istemesi, tribünler boş ama bizimle beraber olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki 25 bin kişiyle bu maçı kazanalım. O da olacak. Tüm taraftara armağan olsun. Özlemişler galibiyeti. Bu maç moral, inanılmaz derece motivasyon oldu. Bundan sonra artık Erzurum puan alınan yer değil, puan bırakılan yer olacağını gösterdi. Amacım bunu devam ettirmek. Şımarmayacağız, emin duracağız. Konsantremizi bozmayacağız. 20 maç vardı demiştim, 9 galibiyet, işte birisini aldık, 8 kaldı. Gönüllerimizin istediği gibi devam ediyor. Bu kıt, dar zamanda çok önemli transferler yaptı; yönetime de teşekkür ediyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Necati Erkmen'in açıklamaları

Mesut Bakkal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-31 16:48:02



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