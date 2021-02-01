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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı

İHA

Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlarının bahar yarıyılı başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.
20202021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü başvuru ve yerleştirme işlemlerinin her aşaması, geliştirilen Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle yazılım geliştirme çalışmaları çerçevesinde revize edilen OBS uygulaması kullanılarak başvuran adayların mezun oldukları lisans veya yüksek lisans program bilgileri, bu programlarda elde ettikleri mezuniyet not ortalamaları, ALES puanları, TUS puanları ve yabancı dil puanları, ÖSYM ve YÖK bilgi işlem altyapısına erişim sağlanarak servisler aracılığı ile alındı. Bu kapsamda Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden yaklaşık 7 Bin 500 lisans ve lisansüstü program bilgisi alınarak ön şart tanımlama süreçlerinde kullanıldı.
Başvuru takvimi içerisinde 189 lisansüstü program için 2 Bin 254 kontenjan ilan edildi. 8 Bin 165 adayın başvuru yaptığı programlara değerlendirme işlemleri sonucu Bin 795 aday yerleştirildi.
"Adaylardan Belge Talep Edilmedi. Süreç Çevrimiçi Gerçekleştirildi"
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, OBS sisteminde yapılan yazılım güncelleme çalışması sayesinde pandemi sürecinde yüz yüze iletişimi gerektiren uygulamaların ortadan kaldırıldığını ve adayların herhangi bir mağduriyet yaşamadan başvurularını çevrimiçi olarak yapabildiklerini söyledi.
Rektör Çomaklı: “Başvuru sürecinde adaylara ait bilgiler ilgili kurumlardan çevrimiçi olarak alındı ve adaylardan herhangi bir belge talep edilmedi. Bu yazılım güncelleme çalışması sayesinde hem enstitü personelleri üzerinde oluşan iş yükü azaltıldı hem de hatalı başvuruların önüne geçilmiş oldu. Hazırlık aşamasından başlayıp öğrenci kayıtları ile sonuçlanan süreçlerin her aşamasında titiz ve özverili çalışmalarından dolayı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kayıtlar 0102 Şubat 2021 tarihleri arasında yine OBS üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

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