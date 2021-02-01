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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı

İHA

AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti 7. Olağan İl Kongresi sonrası İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Erzurum Adliye Binası İl Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata törenine partililer yoğun ilgi gösterdi.
Törene AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Mazbatasını alan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Kongrede muhteşem bir birlik ve beraberlik sağlandı. Her meslekten yönetimimizde isimler yer alıyor. Yönetimin tüm şehri kapsadığına dair tepkiler aldık. İnanılmaz bir kongre yaptık. Gençlik kollarımıza kadın kollarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise konuşmasında, “2023 çizgisinde çok daha özel gayretlerimizle şehrimize ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni bir vira bismillah dedik. 2023 yılında Erzurum’u hep beraber çok özel bir noktaya taşıyacağız inşallah” diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Seçim Müdürü Recai Varol mazbatayı İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e verdi.

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