BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı

BB Erzurumspor ara transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 transfer daha yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 futbolcuyu daha transfer ettiklerini açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan futbolcular ise 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bogdan Butgo, 26 yaşındaki ön Libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yaw Achka ve 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdıch oldu.

Öte yandan BB Erzurumspor’da ara transfer döneminde 11 oyuncu ile yollar ayrılırken 12 oyuncu ile de anlaşma sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.