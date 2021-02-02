Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi

İHA

Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi

Dijitalleşen dünyanın en önemli teknoloji bileşenlerinden biri olan veri merkezlerine olan gereksinim her geçen gün artıyor.
İnsan hayatına yön veren medya servisleri ve yeni iletişim kanalları internet ortamına taşındıkça internet servislerinin içinde çalıştığı web sunuculara (server) ev sahipliği yapan veri merkezleri de (datacenter) daha fazla önem kazanıyor.
Bu ihtiyacın artmasıyla birlikte ülkemizde de veri merkezlerinin varlığı ve konumlandırılması gündeme gelmeye başladı.
Atatürk Üniversitesinin bu konuyla ilgili yaklaşık beş yıldır oldukça yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATABAUM) tarafından 2016 yılında hazırlanan veri merkezi kurulumu projesinin ilk olarak 2017 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile paylaşıldığını, 2018 yılında ise projenin Kalkınma Bakanlığına sunulduğunu kaydetti.
Göreve geldiği günden itibaren başlatmış oldukları “master plan” çalışmaları kapsamında veri merkezi kurulumu için Atatürk Üniversitesi kampüsünde 30 bin metrekarelik bir alanın tespit edildiğini belirten Rektör Çomaklı diğer taraftan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen arama konferanslarından da Erzurum’da bir veri merkezi kurulması yönünde tavsiye kararlarının çıktığına dikkat çekti.
“Çevre Ülkelere Hizmet Verecek Şekilde Planlandı”
Veri güvenliği, uygun şartlarda depolama ve veri merkezlerinin hizmet politikalarından kaynaklanan bir takım sorunlardan dolayı uluslararası standartlarda milli veri merkezi kurulumunun ehemmiyetine dikkat çeken Çomaklı, başta çevre iller olmak üzere bölge ülkelerine hizmet verecek bir yatırımın Erzurum’a kurulmasının şehir için büyük kazanç olacağını söyledi.
Veri merkezlerinin; kritik bilgi işleme kaynaklarının denetimli ortamlarda, merkezi yönetim altında birleştirilmesini sağladığını ve işletmelerin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almalarına veya iş gereklerine uygun olarak çalışmalarına imkan tanıdığını aktaran Çomaklı, artan kaynak kullanımının daha iyi yönetilebilmesi için merkezi yönetim olanaklarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Erzurum’da kurulması planlanan veri merkezi başta üniversitelerimiz olmak üzere doğu illerimize de merkezi yönetim, bilgi teknolojileri altyapısı birleşimi, tasarruf ve kolokasyon gibi destekler sağlayacaktır. Veri merkezi sayesinde ayrıca ekonominin canlanması ve veri merkezinin modüller yapıda büyümesi ile şehir halkından teknik personel yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Doğrudan istihdamın yanında veri merkezlerinin gelişmiş destek hizmetleri ihtiyacının yerelden karşılanması için bölgede yerel hizmet firmaları kurulmaya başlayacaktır. Bu istihdam ve yeni firmaların bölgede bulunması bölge dışına göçün önlenmesi açısından bir fırsat olarak algılanabilir.”
“Milli Sermaye ve Bilgi Yurtiçinde Kalacak”
“Erzurum’un ipek yolu üzerinde önemli bir ticaret yolu ve kanalı olması da ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Ülkemizdeki kurum/şirket veya bireysel müşteriler tarafından yurtdışından kiralanmakta olan sunuculara/hizmetlere aylık yüksek miktarda bedel ödenmektedir. Bu ücretler dolar/euro cinsinden olmaktadır. Bu proje ile yurt dışına çıkan bu harcamaların kısmen önüne geçilerek milli sermayenin ve bilginin içeride kalması hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizin doğusunda, güneyinde ve kuzeyinde yer alan ülkeler öncelikli olmak üzere yurt dışına hizmet ihracatı yapılarak ülkemizin dış ticaret açığının kapatılması hedeflerine destek verilmesi öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı, Milli Veri Merkezi kurma ve yönetme noktasında Atatürk Üniversitesinin gerek donanımlı altyapısı gerekse alanında uzman nitelikli personeli ile öncülük edecek birikime sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma ...
Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı
YEREL HABERLER Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem ...
Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Sözde Batı Ermenistan, Erzurum’u başkenti olarak tanıtıyor”
YEREL HABERLER Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı ...
Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz ...
Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
YEREL HABERLER Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” sergisi Sergi ünlü sosyolog Marshall Berman’ın aynı isimli kitabından esinlenerek hazırlandı
YEREL HABERLER Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” ...
BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
YEREL HABERLER Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER “Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek ...
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan mobbing haftası mesajı
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan ...
Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı
YEREL HABERLER Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri ...
TKV’den alkışlanacak proje
YEREL HABERLER TKV’den alkışlanacak proje
Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor
Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu
YEREL HABERLER Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Mesut Bakkal: "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele, mutluyum" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Bakkal: “Erzurum 3 puanı özlemişti, nefes aldık devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, ...
Necati Erkmen: “Çok üzgünüz, alt sıraları ilgilendiren önemli bir müsabakayı 1-0 kaybettik”
YEREL HABERLER Necati Erkmen: “Çok üzgünüz, alt sıraları ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...