Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

İHA

Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor

Erzurum’da donmayan göl olarak bilinen Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor. Etrafı karla dolu olmasına rağmen donmayan göl görenleri ise şaşkına çeviriyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor. Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün ise donmaması gören vatandaşları şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Öte yandan gölü kutsal olarak nitelendiren köylüler ise gölde yaşayan balıkları yem ve ekmek ile besliyor.

“Ateşe atlayan kadın balık, ateş ise su oldu”
Gölün efsanesinin mağarada yaşayan çoban ve çobanın eşi ile başladığını belirten Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, “Bu gölün efsanesi gölün kenarında yaşayan çoban ve eşiyle başlıyor. Sabah saatlerinde çoban koyun sürüsünü otlatmaya götürdüğü sırada fakir bir adam bu bölgeye gelir. Herkesten şeker, un ve yağ gibi malzemeler istemeye başlar. Bu sırada çobanın eşini gören fakir adam kadın güzel olduğu için sende Allah rızası için bir öpücük ver der. Kadın Allah rızasını duyunca sesi çıkmaz ve kabul eder. Kadın akşam bu olayı kocasına anlatır ve kocası da bu olay karşısında bir ateş yakar ve karısına ateşe atlamasını söyler. Kadında hiç tereddüt etmeden ateşe atlar. Efsaneye göre ateşe atlayan kadın balık olurken ateş ise su olur. Ziya Paşanın kitaplarında yazdığına göre efsanelerden bir tanesi budur” dedi.

“Eksi 50 derece soğuk havalarda bile balıklı göl donmuyor”
Eksi 50 derecede bile suyun donmadığını ve gölün şifalı özelliklerinin olduğunu da kaydeden Küçükler, “Bu suyun diğer bir özelliği ise eksi 50 dereceyi gördüğü halde donmamasıdır. Eksi 50 derecelik havada aksine suyun daha sıcak olmasıdır. Suyun sıcaklığı soğuk havalarda 22 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca bu suyun aktığı 4 kilometrelik mesafe boyunca her yerde yeşil çimler mevcuttur. Suyun şifa özelliği de var. Köyümüzde yaşayan hiçbir vatandaşımızın romatizma hastalığı yok. Vatandaşlar yaz kış buraya gelip suya girerler bu sebeple hastalanmazlar” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
YEREL HABERLER Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye ...
Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
YEREL HABERLER Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
YEREL HABERLER Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern tasarımlar Başkan Orhan: “Erzurum kültürüne katkılarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern ...
Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma ...
Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı
YEREL HABERLER Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem ...
Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Sözde Batı Ermenistan, Erzurum’u başkenti olarak tanıtıyor”
YEREL HABERLER Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı ...
Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz ...
Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
YEREL HABERLER Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” sergisi Sergi ünlü sosyolog Marshall Berman’ın aynı isimli kitabından esinlenerek hazırlandı
YEREL HABERLER Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” ...
BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
YEREL HABERLER Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER “Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek ...
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan mobbing haftası mesajı
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan ...
Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı
YEREL HABERLER Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri ...
TKV’den alkışlanacak proje
YEREL HABERLER TKV’den alkışlanacak proje
Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor