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Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili yiyeceklerle besleniyor

DHA

Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili yiyeceklerle besleniyor


Şifanur TAVUS / ERUZURUM, (DHA)SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da vücut ısısını sabit tutabilmek için enerji değeri yüksek besinler tercih ediliyor. Kışın ve pandemi döneminin aynı zamana denk gelmesiyle bağışıklığı güçlendiren, enerji ve besin değeri yüksek gıdalara talep arttı. 
Güçlü ve dayanıklı bir bağışıklık sistemi kışın soğuktan korunmak ve vücut ısısını sabit tutmak oldukça önemliyken başta Covid-19 olmak üzere birçok virüsün de vücutta tutulumunu engelliyor. Erzurumlular ve Palandöken'e kayak yapmak için gelenler de soğuktan korunmak için en çok enerji oranı yüksek besinleri tercih ediyor. Dondurucu soğukların kendisini hissettirdiği günlerde protein ve karbonhidratın en çok tüketildiği şehirde bal, pekmez, kaymak ve tereyağı da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri haline geldi. Palandöken'de kayak yapan tatilcilerin soğuktan korunması için kış menüsünü besin değerleri yüksek besinlerden oluşturulduğunu söyleyen Otel Müdürü Nuh Seçer, "Kış otellerinde menüler, pandemi döneminde hazırlanan menülerle aynıdır. Bu süreçte insanlar vücut ısılarını kaybetmeyeceği şekilde kahvaltıda pekmez, bal, kaymak gibi gıdalar tüketirler. Açık büfeler de bu ürünlere daha çok yer veriyoruz. Protein almak için kırmızı veya beyaz et, omega-3 ağırlıklı olarak balığı ön plana çıkarıyoruz. Yemekleri sıcak, taze ve sağlıklı olarak müşterilerimize sunuyoruz" diye konuştu
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK, SOĞUKTAN VE VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLU
Kış döneminde taze vitamin değeri yüksek olduğu için sıkılmış meyve sularının ve bitki çaylarının sıklıkla tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Soğuk kış günlerinde sıcak içeceklerden bitki çayları, sıcak çikolata, salep gibi ürünleri öneriyoruz. Bitki çaylarının ihmal edilmemesini ve bol bol tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bitki çaylarını bölgemizde bulunan doğal bal ve pekmezle sunmaya çalışıyoruz. Büfelerimizde mevsim meyvelerini çeşitli ve bolca sunmaya çalışıyoruz. Kış dönemi bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli ve özellikle pandemi döneminde virüsten korunmanın da baş kuralı. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak da yemeden içmeden geçiyor. Neyi ne kadar tükettiğiniz çok önemli. Burada protein, karbonhidrat, vitaminler büyük rol oynuyor. Bağışıklığı güçlendiren bir başka şey ise vücut ısısı. Biz beslenme konusunda diyetisyenlerimizden yardım alarak en sağlıklı menüleri çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
İstanbul'dan kayak yapmak için ailece Palandöken'e geldiklerini söyleyen Hediye Şahin, "Çocuklarımız kayak yapıyor. Onların düzgün beslenmesini önemsediğimiz için iki saat önce uyanıyoruz. Antremanları yorucu geçiyor bu yüzden özelikle bal, kaymak, tereyağı, peynir ve yumurta olmazsa olmazlarımız. Enerjilerinin yüksek olması ve üşümemeleri için karbonhidrat ve protein ağırlıklı besleniyorlar. Çocukların ısı kaybını minimuma indirmek için kaymak, bal, pekmez gibi yiyeceklerle beslenmelerini istiyoruz. Bu hem enerji veriyor hem de ısının vücutta tutulumunu sağlıyor" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-02-03 09:59:56

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