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Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu

DHA

Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig kulüplerinin kullandığı maskelerin koleksiyonunu yaptı. Koleksiyonculuğun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kök, "Aslında bu koleksiyonculuğun amacı şu; geçmişe yönelik geçmişte yaşananların gelecek nesillere aktarılması, bir kültürün yansıtılmasıdır" dedi.
Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Covid-19 sürecinin başlamasının ardından günlük yaşamda zorunlu olarak kullanılmaya başlanan maskeyle ilgili koleksiyon yapmaya başladı. Görev yaptığı Erzurum'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maskesiyle koleksiyonuna başlayan Prof. Dr. Kök'e daha sonra memleketi Ankara'nın takımları MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin maskeleri gönderildi. Süper Lig takımlarının ardından Prof. Dr. Kök, arkadaşlarının desteğiyle TFF 1'inci Lig takımlarının maskelerini de topladı. Kök, 60'a yakın kulübün maskesinden oluşan koleksiyonunu fakültedeki odasında sergiliyor.
ÖNCE ERZURUMSPOR SONRA ANKARAGÜCÜ
Covid-19 sürecinde ilk vakanın Türkiye'de görülmesinden sonra temizlik, maske ve mesafe kurallarının geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Bu süreçte bizler sağlık personeli olarak sağlıkla ilgili gerekli çalışmayı yaptık akademik bünyede. Bu arada bu günlerin geçeceği ümidiyle ileriye dönük anı olarak yaşatılması amacıyla önce Erzurumspor'un maskesi gelmişti. Erzurumspor maskesiyle birlikte Süper Lig'in 21 takımının maskesini elde etmek fikri oluştu. Daha sonra takımım Ankaragürücü, Gençlerbirliği'nin maskeleri geldi. Baktım güzel bir şey olmaya başladı. Yurdun dört bir köşesinden dost, arkadaşlarımıza söyledik. Onların da gayretiyle 21 futbol takımımızın bu güzel maskelerini elde ettik. Daha sonra bu çalışmamız duyulunca diğer kulüplerden arkadaşlar da 'Size bizim kulüplerin maskelerini gönderelim' dediler. Onların da gelmesiyle şu anda elimizde 50-60 kulübümüzün maskesi oluştu" dedi.
Türkiye'deki liglerde yer alan takımların maskelerini de toplamaya çalışacağını belirten Prof. Dr. Kök, koleksiyonunu Atatürk Üniversitesi'nin uygun bulacağı alanda sergilemek istediğini bildirdi. 
'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN ÖNEMLİ'
Covid-19'la mücadelede maskenin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Nezih Kök, "Bu bir bulaşıcı hastalık, önlenmesindeki en önemli hekimlik faaliyeti koruyucu hekimliğidir. Bu koruyucu hekimlik içinde 3 tane temel kuralımız var; maske, mesafe, temizlik. Maske açıdan önemli ama insanlar alışma sürecinde maskeyi kullanmada zorlukla karşılaştılar. Bir takımın maskesini takarak bir aidiyet duygusunun oluşturulması, bilincin oluşturulması çok önemli. Maskeleri bu anlamda çok önemsiyorum. Futbolla ilgili bir insan olarak takımlarımızın nasıl bir maske çıkardıkları, logolarının, renklerinin ne olduğu açısından bir bilgi de elde etmeyi başardım" diye konuştu. 
Milli piyango, hatıra para, kibrit koleksiyonu olduğunu da anlatan Prof. Dr. Kök, şunları söyledi:
"Aslında bu koleksiyonculuğun amacı şu; geçmişe yönelik geçmişte yaşananların gelecek nesillere aktarılması, bir kültürün yansıtılmasıdır. İnşallah bugünler de geçecek, aşılama faaliyetleri başladı. Belki 5-10 yıl sonra şu aklımıza gelecek; 'Covid-19 sürecinde acaba Türkiye Süper Ligi'nde yer alan takımlar kimlerdi ya da takımların maskesi nasıldı' diye. İşte bunlar ona bir vesile olacak. Belki de bunlara görsel olarak da kataloglama imkanı olacak. Koleksiyonculuk bu açıdan önemli. Bir kültürün, yaşanmışlıkların gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli. Koleksiyonları yaparken işin felsefesini öğrenmek lazım. Temel hedefimiz biriktirmeden ziyade biriktirmeyle birlikte bana, topluma, geleceğe dair neler aktarabiliriz. Onları da düşünmelidir. Bu yüzden koleksiyonculuğun çok önemli olduğu görüşündeyim."
Koleksiyonunu görenlerin tebrik ettiğini belirten Prof. Dr. Kök, belediye başkanları ve kulüp başkanlarından kulüplerinin maskelerini kendisine göndermelerini de istedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-02-03 09:59:03

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