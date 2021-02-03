Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’de Yapılan yatırımları yerinde inceledi, partililerle bir araya geldi esnaf ziyaretinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’de Yapılan yatırımları yerinde inceledi, partililerle bir araya geldi esnaf ziyaretinde bulundu

İHA

Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’de Yapılan yatırımları yerinde inceledi, partililerle bir araya geldi esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Aydemir, Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Aydemir'e ilçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Meclis üyeleri eşlik etti. İbrahim Aydemir bir kaç ay önce göreve başlayan Aşkale İlçe Kaymakamına hayırlı olsun dileklerini bildirirken görevinde başarılar diledi.
Aşkale Kaymakamı Karaloğlu, ziyarette ilçe hakkında kısa bir bilgi vererek ilçe adına yapılması gereken konular ve özellikle Avrupa'da 5. Türkiye'de ise tesis ve alt yapı olarak ilk sırada bulunan Kandilli Biatlon Kayak Tesislerinin yaz kış kullanılması açısından ve bunun yanı sıra Turizm ilçesi kapsamına alınması için Erzurum Milletvekili Aydemir'den destek istedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, İbrahim Aydemir'e el yapımı bir hediye takdim etti.
AK Parti İlçe teşkilatı ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir’in ilçe programında ilk durağı Ak Parti Aşkale İlçe Başkanlığı oldu. Milletvekili Aydemir'i Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı, A. Kerim Polat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.
İlçe Başkanı Polat, ilçe genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Polat konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Gönül Seferberliği hareketi doğrultusunda biz Aşkale ilçe teşkilatımız ve Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış'ın da katkı ve destekleriyle, Meclis üyelerimizin yanı sıra yine aynı zamanda Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıklarımızın da çalışmaları neticesinde 3909 olan üye sayımızı bir ay gibi kısa süre içerisinde 4987 üye sayısına ulaştık. Ve bu seferberlik doğrultusunda hiç durmadan çalışmalarımıza devam etmeye de sonuna kadar kararlıyız. Çalışmalarımızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde partimizin yükselişi için daha da çok çalışacağımıza söz veriyor sizlere de hoş geldiniz diyorum" dedi.
Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise oturumda göreve geldikleri günden itibaren Belediye olarak ilçe ve vatandaşlar için yapmış oldukları hizmetleri bir slayt eşliğinde sunum yaptı.
Yaptırmış yaptığı sunumunda, "Öncelikle yoğun programlarından bize fırsat oluşturan Milletvekilimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine yaklaşık iki yıl önce başladığımız Başkanlık sürecinde Belediyemizin imkan ve olanakları yanı sıra sizlerin ve Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla ilçemizde bir çok yenilikler yaptık, bunların en başında Katı Atık Transfer istasyonunda sona gelmiş bulunmaktayız, Pandemi dolayısı ile insanlarımızın güçlük yaşamaması ve sağlık açısında Belediye Kır Düğün Salonumuzu kısa sürede hizmete sunduk Belediyemize ait olan, Çok Amaçlı Kültür Evler, (Taziye evleri) bu konuda ilçemizde özellikle bayan cenazelerinde hepimiz güçlük çekiyorduk şimdi 1 tane Bayan bir tanede erkek hocamız var cenaze sahipleri sadece bizlere haber veriyor, başkada hiç bir şeye karışmıyor, sadece definde bulunuyor, yeme içmeleri dahil olmak üzere belediyemiz tedarik ediyor, ilçe genelinde Cami ve Cemevlerinin tamir onarım ve çevre düzenlemelerini tamamladık, ilçe genelinde 222.400 metrekare Kilit Taş yapımı gerçekleştirdik ve yaz başlar başlamazda yapmaya devam edeceğiz ve yine ilçe genelinde İlköğretim 8.sınıf öğrencileri için sınavlara hazırlanmaları için Test kitapları ve materyaller dağıttık, tamamı belediyemiz bütçesinden olmak üzere ilçe merkezimizde sıcak asfalt çalışmasını tamamladık, Grup Köy Yolları Asfalt ve sati asfalt çalışmalarını yaptık, Büyükşehir Belediyemizin büyük katkılarıyla Su Arıtma tesisimiz hizmete açıldı, 10 tane köyümüze umumi WC ler yaptık, bunların yanı sıra bir çok çalışmaya da imzamızı attık. Söz verdiğimiz gibi daha yaşanılabilir bir Aşkale için taşın altına gövdemizi koyduk" diye konuştu.
Milletvekili İbrahim Aydemir ise konuşmasında "Huzurun rahatı yok, huzurunuz olmadıktan sonra elinizdekinin hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Mühim olan zeminde huzurun olmasıdır. İlçe Başkanımı ve Belediye Başkanımı dinlemedim. Gördüm ki Aşkale zemininde Huzur fazlası ile var çok şükür. İlçe için yapılan hizmetler ve bunun yanı sıra kurulan birlik ve beraberlik beni fazlası ile memnun etti. Ben Aşkale doğumlu değilim ama ilçeyle iç içe olduğumdan yakınen bir çok konuyla gerek ilgilenmem ve gerekse haberdar olduğumdan en az sizler kadar Aşkale'liyim. Yaşam itibari ile Aşkale Türkiye'nin mozaiğini anlatmaktadır, bir çok kültürün bir arada gönül rahatlığı ile yaşandığı örnek bir ilçemizdir. Bu güzel ilçemiz ve insanlarımızın daha refah yaşaması için onlar isteyecek bizlerde yapacağız inşallah." Dedi.
Programın son bölümünde Ak Parti İl Başkanlığı yönetiminde bulunan ve görev değişikliği alan Turgut Mollaoğlu'na İlçe Başkanı A. Kerim Polat bir plaket takdim etti. Milletvekili Aydemir daha sonra vatandaşların soru ve sorunları dinlenerek çözümleri noktasında ilgili yerler ile iletişime geçildi. İlçe genelinde esnafı ziyaret etti.
Kandilli kayak tesisleri gezildi
Bir dizi ziyaret için Aşkale'ye gelen Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gülşahin, ve Meclis üyeleri ile birlikte Aşkale'de üretim yapan TURK MAG Krom ve Manyezit fabrikası ile ABS Alçı Fabrikalarına giderek yerinde incelemeler yaptı.
TURK MAG Fabrika müdürü Hüseyin Genç Aydın tarafından karşılanan heyete fabrika ile alakalı bilgiler veren fabrika müdürü Genç, üretim yapılan madenleri fabrika içerisinde aşama aşama anlattı. TURK MAG fabrika sonrası, ABS Alçı fabrikasına geçildi. Burada Fabrika Müdürü Sedat Akay tarafından karşılandı. Akay fabrika ve üretim hakkında bilgileri aktarması sonrası birlikte fabrika gezildi.
Fabrika ziyaretleri sonrasında heyet Kandilli Kayaklı koşu ve Biathlon tesislerine geçti. Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır ve Tesisler Müdürü İbrahim Yıldırım tarafından karşılanan heyete tesisler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Aydemir yarın yapılacak ve ilk kez Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası için tesislerde bulunan Kayakçılar ile bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Aydemir Biathlon'da atış gerçekleştirdi
Son durak Aşkale Belediyesi
Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale'de en son olarak Aşkale Belediyesi'ni ziyaret etti.
Gün içerisinde yoğun bir tempo içerisinde bir çok yeri ziyaret ederek bilgiler alan İbrahim Aydemir gün sonunda Aşkale Belediyesini ziyaret etti. Aydemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış misafirlerini ağırlayarak yorgunluk kahvesi ikram etti.
Samimi bir havada geçen ziyarette Belediye Başkanı İbrahim Aydemir ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlun'a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
YEREL HABERLER Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili yiyeceklerle besleniyor
YEREL HABERLER Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili ...
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl ...
Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
YEREL HABERLER Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye ...
Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
YEREL HABERLER Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
YEREL HABERLER Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern tasarımlar Başkan Orhan: “Erzurum kültürüne katkılarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern ...
Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma ...
Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı
YEREL HABERLER Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem ...
Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Sözde Batı Ermenistan, Erzurum’u başkenti olarak tanıtıyor”
YEREL HABERLER Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı ...
Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz ...
Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
YEREL HABERLER Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” sergisi Sergi ünlü sosyolog Marshall Berman’ın aynı isimli kitabından esinlenerek hazırlandı
YEREL HABERLER Atabuz müzesinde “Katı olan her şey buharlaşıyor” ...
BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı
AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı mazbatasını aldı
Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek
BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
YEREL HABERLER Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti
“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER “Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek ...
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan mobbing haftası mesajı
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman'dan ...