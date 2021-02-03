Vali Memiş Karayazı’da incelemelerde bulundu Vali Memiş "Kuru Otlar Üstüne" filminin setini ziyaret etti

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlık, adliye, jandarma, emniyet ve ilçe hastanesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, vatandaşlar da bir araya geldi. Vali Memiş’in ilçedeki son durağı ise yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ film seti oldu.

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