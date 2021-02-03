Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

İHA

Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çok sayıda polis memuru kan vermek için Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı. Önce kendilerine verilen formu dolduran memurlardan, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra Kızılay görevlilerince birer ünite kan alındı.
Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi kan bağış kazanım uzmanı Ekrem Çiftçi polislerin büyük bir duyarlılık ortaya koyduğunu belirterek, “Pandemi döneminde Doğu Anadolu Kan Merkezi olarak 6 ilin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yoğun iş gücü altında görev yapıyorlar, bu yoğunluk içerisinde bizlere vakit ayırdılar. Kızılay’a vermiş oldukları kan bağışlarından dolayı hepsine teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kan bağışında bulunan Erzurum Emniyet Müdürlüğü personelinden 300 ünite kan alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet Özünal atandı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet ...
Dikkati ilaçsız geliştiriyor, beyni organize ediyor
YEREL HABERLER Dikkati ilaçsız geliştiriyor, beyni organize ediyor
Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor
YEREL HABERLER Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile ...
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Erzurum Valisi Memiş, ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ...
Vali Memiş Karayazı’da incelemelerde bulundu Vali Memiş "Kuru Otlar Üstüne" filminin setini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş Karayazı’da incelemelerde bulundu Vali ...
Karnavas köyünde kardelenler açmaya başladı
YEREL HABERLER Karnavas köyünde kardelenler açmaya başladı
Erzurum'da AK Kadınların kongre heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da AK Kadınların kongre heyecanı
Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’de Yapılan yatırımları yerinde inceledi, partililerle bir araya geldi esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ...
Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
YEREL HABERLER Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili yiyeceklerle besleniyor
YEREL HABERLER Erzurumlular soğuğa karşı yüksek enerjili ...
Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Eksi 40 derece havada bile donmayan balıklı göl ...
Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
YEREL HABERLER Dağcıların eksi 20'de eğitim kampı
Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Meclisi’nden Kabe’ye ...
Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
YEREL HABERLER Erzurumspor'da 11 futbolcu gitti, 12 oyuncu geldi
Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
YEREL HABERLER Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım
BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı
Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern tasarımlar Başkan Orhan: “Erzurum kültürüne katkılarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Ehram ürünleri ilgi odağı oldu Ehram da modern ...
Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi
KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma ...
Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı
YEREL HABERLER Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem ...
Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Sözde Batı Ermenistan, Erzurum’u başkenti olarak tanıtıyor”
YEREL HABERLER Türkiye karşıtı derin bir proje: ‘Sözde Batı ...
Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Erzurum’da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz ...