Kar ve tipi nedeniyle iş makinesi yolda mahsur kaldı

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Erzurum’un Tekman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmaya giden iş makinası yolda mahsur kaldı. Şoförün yardımına Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışması sırasında aşırı fırtına ve tipi nedeni ile yolda görüş mesafesinin sıfıra düşmesiyle iş makinası mahsur kaldı. Saatlerce bekleyen iş makinasının yardımına yine karla mücadele ekibi yetişti. İş makinası düştüğü yerden çıktıktan sonra yol çalışmalarına devam etti. Gece çalışmalarını sürdüren Tekman Belediye karla mücadele ekipleri sabaha kadar çalışarak grup köy yollarını açtı.

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