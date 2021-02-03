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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret

İHA

UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret

Saadet Özkan önderliğinde kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret etti.
UCİM olarak hem yurt genelinde hem de Erzurum içerisinde yapılan faaliyetlerden bahseden Aydoğan, “2014 yılından bugüne çocuklar için mücadele eden Genel Başkan Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın girişimleri ile 2017 yılında kurulan UCİM, Türkiye’nin 67 vilayetinde 50.000’i aşkın gönüllü ile çocuk istismarı ile mücadele etmekte, gönüllü şekilde önleyici eğitimler düzenleyerek, mağdurlara ücretsiz hukuki destek vermektedir. Bizler Erzurum temsilciliği olarak tüm üyelerimiz ile birlikte Erzurum ilinde çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimleri vasıtasıyla çocuk istismarı konusunu engellemek için elimizden gelen mücadeleyi sürdürmekteyiz” dedi.
Aziziye Belediyesi çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini aktaran UCİM Erzurum koordinatörleri Aziziye Belediyesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Orhan’a teşekkür etti.
Başkan Orhan ise “Çocuk istismarı konusu hepimizin ortak sorunudur. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bunu ancak önleyici eğitimler vasıtası ile bilinçlendirme çalışmaları ile yapabiliriz” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin Erzurum’da gönüllü olarak yaptığı tüm işlerden çok memnun olduğunu, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda Aziziye Belediyesi olarak iş birliği yapmaktan ve her türlü desteği sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, UCİM Erzurum koordinatörlerini böyle bir mücadelede yer aldıkları için tebrik etti.
Çocuk istismarını engelleme konusunda herkesin bu mücadelede yer alması gerektiğini vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek ziyaretlerinden ötürü Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmanı Av.Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörlerine teşekkür etti.

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