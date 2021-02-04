Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgası: 9 yaralı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne Iğdır'dan yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgasında, 9 kişi yaralandı. Hastanede tedavileri yapılan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önündeki parkta meydana geldi. Iğdır'dan hastaneye minibüsle yolcu taşıyan iki firmanın çalışanları arasında kavga çıktı. Yolcu yüzünden başladığı öğrenilen kavgada taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. 10 kişinin karıştığı kavgada 9'u, aldıkları darbelerle yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada yaralanan 5 kişi, Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişi de Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 9 kişi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez

2021-02-04 10:16:48



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