ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki

Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını, ülkedeki huzur ve istikrar ortamına uzatılan kirli bir el olarak değerlendirdi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları, ülkedeki huzur ve istikrar ortamına uzatılan kirli bir el olarak değerlendirdi. Başkan Çakır, “Bu ülkede işler ne zaman yolunda gitmeye başlasa, şer yapılanmaları ve sapkın örgütlenmeler hemen devreye giriyor” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergi adı altında ortaya koyulan kepazeliğin mukaddes değerlere hakaret etmeye kadar vardığının altını çizen Mehmet Musa Çakır, “Kabe’ye hakaret etmek; provokasyonların belki de en büyüğüdür. Akıl, vicdan ve izan sahibi hiçbir fert bunu kabul etmez, edemez” ifadelerini kullandı.



ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, benzer provokatif girişimlerin Gezi olayları döneminde de yaşandığını ifade ederek, “Gezi olaylarının amaçı belliydi; orada asıl amaç ülkede bir karmaşa ortamı oluşturmak ve milli iradeye karşı bir direniş ve direnç göstermekti. Ama planları ayaklarına dolaştı, tuzakları bozuldu. Aynı kurgucular bugün yeniden iş başındalar. Ama bilsinler ki bu milletin karnı bunlara toktur. Hele mukaddes değerlerimize saldırıların ise kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur” dedi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili olarak sosyal medyadan gösterilen tepkilerin sansürlenmesine de anlam verilemediğini vurgulayan Çakır, “Mukaddes değerlimize dil uzatanlar kendilerinin yaptığına ifade özgürlüğü diyecek, ancak gösterilen tepkiler engellenecek, sansürlenecek. Bu durum bile ülkemizdeki hain şer odaklarının ekmeğine kimlerin yağ sürdüğünü gösteriyor. Kabe bizim kırmızı çizgimizdir, hassasiyetimizdir. Ve hassasiyetimizi kaşımak hiç kimsenin haddine değildir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.