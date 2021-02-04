ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki

İHA

ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki

Anadolu Basın Birliği Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını, ülkedeki huzur ve istikrar ortamına uzatılan kirli bir el olarak değerlendirdi.
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları, ülkedeki huzur ve istikrar ortamına uzatılan kirli bir el olarak değerlendirdi. Başkan Çakır, “Bu ülkede işler ne zaman yolunda gitmeye başlasa, şer yapılanmaları ve sapkın örgütlenmeler hemen devreye giriyor” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde sergi adı altında ortaya koyulan kepazeliğin mukaddes değerlere hakaret etmeye kadar vardığının altını çizen Mehmet Musa Çakır, “Kabe’ye hakaret etmek; provokasyonların belki de en büyüğüdür. Akıl, vicdan ve izan sahibi hiçbir fert bunu kabul etmez, edemez” ifadelerini kullandı.

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, benzer provokatif girişimlerin Gezi olayları döneminde de yaşandığını ifade ederek, “Gezi olaylarının amaçı belliydi; orada asıl amaç ülkede bir karmaşa ortamı oluşturmak ve milli iradeye karşı bir direniş ve direnç göstermekti. Ama planları ayaklarına dolaştı, tuzakları bozuldu. Aynı kurgucular bugün yeniden iş başındalar. Ama bilsinler ki bu milletin karnı bunlara toktur. Hele mukaddes değerlerimize saldırıların ise kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur” dedi.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili olarak sosyal medyadan gösterilen tepkilerin sansürlenmesine de anlam verilemediğini vurgulayan Çakır, “Mukaddes değerlimize dil uzatanlar kendilerinin yaptığına ifade özgürlüğü diyecek, ancak gösterilen tepkiler engellenecek, sansürlenecek. Bu durum bile ülkemizdeki hain şer odaklarının ekmeğine kimlerin yağ sürdüğünü gösteriyor. Kabe bizim kırmızı çizgimizdir, hassasiyetimizdir. Ve hassasiyetimizi kaşımak hiç kimsenin haddine değildir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ve arz talep konusundan kaynaklanan bir durum TÜMESKOM Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı: “Bu toprakların kıymetini bilelim” “Mersin ve Antalya’daki bir üretici ürettiği malını bizlere bağış yapsalar bile konulan sepet, nakliye, işçilik, firesi bunlara bir araya getirirsek net 1 TL maliyet oluşur”
YEREL HABERLER Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ...
Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı ...
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
YEREL HABERLER Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı
YEREL HABERLER Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske ...
MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa ...
Bisikletçilerden kamp teşekkürü
YEREL HABERLER Bisikletçilerden kamp teşekkürü
UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret
YEREL HABERLER UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret
Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo ...
TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör ...
Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj oyununa müdahale edilecek”
YEREL HABERLER Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj ...
Kar ve tipi nedeniyle iş makinesi yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle iş makinesi yolda mahsur kaldı
Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası
Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet Özünal atandı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne Gazeteci Samet ...
Dikkati ilaçsız geliştiriyor, beyni organize ediyor
YEREL HABERLER Dikkati ilaçsız geliştiriyor, beyni organize ediyor
Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile donmuyor
YEREL HABERLER Erzurum'daki Balıklıgöl, eksi 30 derecede bile ...
Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi kardelenler erken açtı
Erzurum Valisi Memiş, ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ...
Vali Memiş Karayazı’da incelemelerde bulundu Vali Memiş "Kuru Otlar Üstüne" filminin setini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş Karayazı’da incelemelerde bulundu Vali ...
Karnavas köyünde kardelenler açmaya başladı
YEREL HABERLER Karnavas köyünde kardelenler açmaya başladı
Erzurum'da AK Kadınların kongre heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da AK Kadınların kongre heyecanı
Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale’de Yapılan yatırımları yerinde inceledi, partililerle bir araya geldi esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ...
Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
YEREL HABERLER Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu