Meteorolojiden çığ uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısında bulundu.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 58 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Erzurum ve Ağrı illerimizde kar erimesi beklendiği, kar erimesi nedeniyle dik yamaçlarda su baskını ve çığ oluşma riski bulunduğu bildirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.