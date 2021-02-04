Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi Çocuklar buzdan yapılan heykellerle eğlencenin tadını çıkardı

Erzurum Sevgi evlerinde kalan çocuklar Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesini gezdiler. Müzede sergilenen buzdan kaydırak, piyano gibi heykeller çocukların ilgi odağı oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde himaye edilen çocuklar Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Ata Buz Müzesi içerisinde açılan buzdan heykelleri gezdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evleri koordinasyon çocukları, Atatürk Çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezinde bulunan yaklaşık 100 çocuk pandemi kurallarına uyularak gezdikleri buz müzesinde buzdan yapılan kaydırakta kayarak, buzdan piyana çalarak eğlencenin tadını çıkardı.

Sevgi evlerinden gelen çocuklar sergi ile ilgili duygularını dile getirerek, “Önce bizleri buraya getiren hocalarımıza teşekkür ederim, ayrıca eserlerin hepsi birbirinden güzel. Tarihi eserleri yapanlar çok yetenekli. Bizlerin en çok ilgisini buzdan kaydırak çekti. Çok güzel. Hayatımda ilk defa böyle bir yer ve ilk defa böyle buzdan bir kaydıraktan kaydım. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Çocukların sanatsal ve ruhsal gelişmeleri açısından bu tür gezilerin çok önemli olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Erzurum İl Müdürlüğümüz bünyesinde kalan çocuklarımız özellikle de Türkiye’de bir benzeri bulunmayan Ata Buz Müzesini gezdiler. Çocukların sanatsal ve ruhsal gelişmeleri açısından bu tür geziler çok önemli. Bugün 100 kadar çocuğumuza buzdan yapılan maketleri gezdirme fırsatı bulduk. Çocuklar buzdan maketleri büyük bir merakla izlediler. Hele hele de buzdan yapılan piyanonun başına oturup piyano çalmaları görülmeye değerdi. Buzdan yapılan ata binme, Erzurumlu Nene Hatunun buzdan heykelinin önünde durup fotoğraf çekilmeleri çok güzel” dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulut ise “Bizler amacımıza ulaştık. Rektörümüzün yeni nesil bir projesini hayata geçirmek bizleri son derece memnun etmiştir. Bu Erzurum ve Türkiye açısından marka bir proje oldu. İçinde bulunduğumuz müze Türkiye’de bir tekdir. Çocuklarda bizim geleceğimiz olduğu için sanatçılarımızın yaptığı eserleri görmeleri ve onlara dokunmaları çok önemli. Çocuklara farklı bir hava farklı bir dünya oluşturmuş oluyoruz. Çocuklar bu etkinlikten büyük bir donanımla ayrılacaklar. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin misyonu çok önemli. Asya ve Balkanları hatta Orta Doğuyu sanatsal açıdan bu müzede buluşturmayı hedefliyoruz. Mart 2021 ayında yeni bir çalışmayı hedefliyoruz. Kültür Bakanlığı’nın turistik uğrak yeri olmasını da hedefliyoruz. Yurt dışından sanatçıları davet edeceğiz. Bizim kültürümüzü gelen kişilere anlatacağız. Çocukların gezip zevk almalarını sağlayan figürler sergiledik. Ayrıca Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir olması hasebiyle de Bayrak, Türkiye haritası, Nene Hatun, Fil Geçti Köprüsü’ne yönelik figürleri barındırıyoruz. Burada ki yorumlarımızın çoğu Erzurum’un geçmişi ile geleceğini birleştirdik;” açıklamalarında bulundu.

Buz müzesinde yapılan heykelleri şaşkınlıkla izleyen çocukların kimisi buzdan kaydıraktan kayarak eğlenirken kimisi de buzda yapılan piyanoda tuşlara basarak ses çıkmasını beklediler.

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