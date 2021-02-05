CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

İHA

CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

Erzurum Havalimanına yapılan CAT 3 A sisteminin yararlarının görülmeye başladığı bildirildi.
Uçak iptallerinin sıklıkla yaşandığı Erzurum’da Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan CAT 3 A sisteminin sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçakların inişini sağladığı, bu nedenle Erzurum’da bundan böyle uçak iptallerinin yaşanmayacağı belirtildi. 56 havalimanı içinde bu sisteme sahip 3 havalimanından biri olan ve geçtiğimiz gün görüş mesafesi 200 metreye kadar düşen Erzurum Havalimanında uçaklar çok rahat bir şekilde iniş ve kalkışlarını gerçekleştirdi. Sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanına kurulan CAT 3 A sisteminin yararları da böylelikle görülmeye başlanmış oldu. Vatandaşlar, sistemin Erzurum Havalimanına kurulması noktasında Başta Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Erzurum’u temsil eden siyasi erke teşekkür ettiklerini söylediler.
Önemli ve pahalı bir yatırımın Erzurum’a kurulmasının Erzurum’u kış turizmi noktasında gelişmesine büyük katkı yapacağına inandıklarını belirten yetkililer, “Önceki yıllarda özellikle kış aylarında sis nedeniyle uçak iptalleri yaşanıyordu. Sistemin devreye girmesiyle artık uçak iptalleri yaşamayacağız. Erzurum için önemli ve güzel bir yatırım oldu” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Seslenen kitap” projesi görme engelli öğrencilere kolaylık sağlayacak
YEREL HABERLER “Seslenen kitap” projesi görme engelli öğrencilere ...
Erzurum’da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası ...
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
YEREL HABERLER 'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine ...
Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan alçakça saldırıları kabul etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan ...
(Düzeltme) Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi Çocuklar buzdan yapılan heykellerle eğlencenin tadını çıkardı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ...
Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi Çocuklar buzdan yapılan heykellerle eğlencenin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini ...
BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
ETSO’dan üyelerine bilgilendirme “Aidat borçları 28 Şubat’a kadar yapılandırılacak” “Mücbir sebepte ana faaliyet alanı dikkate alınacak”
YEREL HABERLER ETSO’dan üyelerine bilgilendirme “Aidat borçları 28 ...
Erzurum’da minibüs şoförlerinin taşlı sopalı kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da minibüs şoförlerinin taşlı sopalı kavgası: ...
İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu
YEREL HABERLER İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu
ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki
YEREL HABERLER ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki
Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ve arz talep konusundan kaynaklanan bir durum TÜMESKOM Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı: “Bu toprakların kıymetini bilelim” “Mersin ve Antalya’daki bir üretici ürettiği malını bizlere bağış yapsalar bile konulan sepet, nakliye, işçilik, firesi bunlara bir araya getirirsek net 1 TL maliyet oluşur”
YEREL HABERLER Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ...
Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı ...
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
YEREL HABERLER Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı
YEREL HABERLER Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske ...
MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa ...
Bisikletçilerden kamp teşekkürü
YEREL HABERLER Bisikletçilerden kamp teşekkürü
UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret
YEREL HABERLER UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret
Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo ...
TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör ...
Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj oyununa müdahale edilecek”
YEREL HABERLER Altay; “Zam tepkisinden korkan firmaların gramaj ...