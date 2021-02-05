KUDAKA’dan TÜRSAB Üyesi Tur Operatörlerine Erzincan Tanıtım Turu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUDAKA’dan TÜRSAB Üyesi Tur Operatörlerine Erzincan Tanıtım Turu

İHA

KUDAKA’dan TÜRSAB Üyesi Tur Operatörlerine Erzincan Tanıtım Turu

Erzincan Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından TÜRSAB üyesi Ankara seyahat acentelerine yönelik turizm tanıtım etkinliği düzenlendi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Çalışma Programı, Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nda yer alan “Turizm değerlerinin tur operatörlerine tanıtılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi” faaliyeti çerçevesinde 14 Şubat 2021 tarihlerinde bölgenin ulusal ve uluslararası marka değeri taşıyan kültür ve turizm altyapıları ile kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla TÜRSAB üyesi seyahat acentesi yetkilileri Erzincan’a davet edildi.
Program kapsamında Kemah ilçesinde Sultan Melik Türbesi, Kemah Kalesi ve Gülabibey Camisi, Kemaliye (Eğin) ilçesinde Taşyol, Karanlık Kanyon ve Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Apçağa köyünde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Müzesi, İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyon’u ziyaret eden misafirler, burada düzenlenen tekne turuna katıldılar.
Refahiye Dumanlı Yaylası, Ekşisu Mesire Alanı, Girlevik Şelalesi, Terzi Baba Türbesi, Erzincan Bakırcılar Çarşısını gezen seyahat acentesi yetkilileri, Erzincan tulum peyniri ve yöresel ürünleri yerinde görmek için esnaf ziyaretinde bulundular.
Türkiye’nin en modern mekanik tesislerinden biri olan ve kayak dışında yamaç paraşütü, offroad, yürüyüş, bisiklet, dağcılık gibi farklı aktivitelerin gerçekleştirildiği Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne düzenlenen inceleme ziyaretinde devam eden yatırımlar ve yapılabilecek işbirlikleri için planlamalar görüşüldü. Ergan Dağı’nda acentelerle bir araya gelen KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan turizmine yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulundu.
Düzenlenen tanıtım turu programının son gününde geniş kapsamlı bir değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.
Erzincan milletvekili Süleyman Karaman’ın bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Ankara’dan gelen 19 kişilik TÜRSAB üyeleriyle Erzincan’da düzenlenecek ilave turizm organizasyonları ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.
Heyete öncülük eden TÜRSAB Başkanı Danışmanı Orhan Karayaşar, düzenlenen tanıtım turu organizasyonuna ilişkin değerlendirme ve önerilerini Erzincan Valiliği’ne bir rapor şeklinde sunacağını ifade ederek Vali Mehmet Makas’a TÜRSAB adına bir plaket verdi. KUDAKA tarafından hazırlanan Erzincan’ın tanıtımına yönelik hediyelerin TÜRSAB üyelerine takdim edilmesiyle birlikte program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TKDK Pasinler esnafına desteklemeler hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER TKDK Pasinler esnafına desteklemeler hakkında bilgi ...
Devlet korumasındaki çocuklar “yazıyorum, çiziyorum” etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Devlet korumasındaki çocuklar “yazıyorum, çiziyorum” ...
CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı
YEREL HABERLER CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı
“Seslenen kitap” projesi görme engelli öğrencilere kolaylık sağlayacak
YEREL HABERLER “Seslenen kitap” projesi görme engelli öğrencilere ...
Erzurum’da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen Biatlon Türkiye Şampiyonası ...
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
YEREL HABERLER 'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine ...
Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan alçakça saldırıları kabul etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Yaşar: “Milli ve manevî değerlerimize yapılan ...
(Düzeltme) Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi Çocuklar buzdan yapılan heykellerle eğlencenin tadını çıkardı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ...
Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi Çocuklar buzdan yapılan heykellerle eğlencenin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini ...
BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
ETSO’dan üyelerine bilgilendirme “Aidat borçları 28 Şubat’a kadar yapılandırılacak” “Mücbir sebepte ana faaliyet alanı dikkate alınacak”
YEREL HABERLER ETSO’dan üyelerine bilgilendirme “Aidat borçları 28 ...
Erzurum’da minibüs şoförlerinin taşlı sopalı kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da minibüs şoförlerinin taşlı sopalı kavgası: ...
İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu
YEREL HABERLER İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu
ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki
YEREL HABERLER ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki
Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ve arz talep konusundan kaynaklanan bir durum TÜMESKOM Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı: “Bu toprakların kıymetini bilelim” “Mersin ve Antalya’daki bir üretici ürettiği malını bizlere bağış yapsalar bile konulan sepet, nakliye, işçilik, firesi bunlara bir araya getirirsek net 1 TL maliyet oluşur”
YEREL HABERLER Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, iklim şartları ...
Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı ...
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
YEREL HABERLER Palandöken'de hedikli yürüyüş turları
Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı
YEREL HABERLER Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske ...
MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti
Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisinden Kabe’ye saygısızlığa ...
Bisikletçilerden kamp teşekkürü
YEREL HABERLER Bisikletçilerden kamp teşekkürü
UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret
YEREL HABERLER UCİM’den Aziziye Belediye Başkanı’na ziyaret