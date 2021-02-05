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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Erzurum Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongresi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapıldı. 600 delegenin oy kullandığı kongrede tek liste halinde giren Ayşe Deniz Çelik yeniden AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı oldu.
AK Parti 6. Olağan Kadın Kolları İl Kongresine Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl ve İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe kadın kolları ve çok sayıda partililer katıldı.
Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Divan kongreye gelemeyip telgraf gönderenleri okudu. Divan oylamayı sundu, oy çokluğunun sağlanmasının ardından Ayşe Deniz Çelik tekrar Ak Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığına getirildi.
Tek liste halinde kongreye katılan Ak Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik teşekkür konuşmasında, “20 İlçe Başkanımızla beraber görevi devralır almaz, önce genel seçimlerle sonra da yerel seçimlerde birlikte çalıştık. Sevdamız olduğu davamız ve Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmek adına tüm Erzurum il ve ilçelerinde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadık. Sahada oluşumuzun bir sebebi vardı, anlatmak, bizlerde anlattık, illeri birbirine bağlayan değil, kuzeyden doğuya, ipek yolunun yeniden doğuşunu etkinleştiren, bölgeyi adeta ticaret merkezi haline getiren yolumuzu anlattık. Yalnızca Kars değil, Çin’e kadar gidebilecek olan treni anlattık. Yurt dışından teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten, yazılım devliği yapan bilim insanlarımızın önünü açan çalışmalarını anlattık. Geleceği yalnızca umutla bakan değil, gelecek için umut olan gençlerimizi bulmak için anlattık. Teknolojik festivallerimizi ve Teknokentlerimizi anlattık. Salgın hastalıkta tüm dünyaya örnek olacak şehir hastanelerimize verilen ücretsiz tedavileri anlattık. Cumhurbaşkanımız Pandemi sürecinde belediyecilik adına belediyelerin çalışmalarını ve halka yaklaşımlarını anlattık. İHAları ve SİHAları yerli ve milli üretimleri, sismik sondaj gemilerimizi anlattık. Hukuk alanında yargılamaların hızlanması için yapılan kanun değişikliklerini, uzlaştırıcı ve arabuluculuk sistemlerini anlattık. Biz anlattık ama kapılarını gittiğimiz halkımız da bizi anladı, biz kadınlar bu kutlu yolda beraber yürüdük, Erzurum olarak harekete geçmenin tam zamanı. Yine 2023 yılında Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm kapıları tekrar çalmaya var mıyız. Davamız için Ak Parti olarak tekrar 6 Milletvekili çıkarmaya var mıyız” şeklinde konuştu.
AK Parti İl Kadın Kolları hazırlamış oldukları çalışmalarını bir slaytla sundular.

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