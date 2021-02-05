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AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Ömeroğlu: “Gençlerimiz tuzağa çekiliyor”

İHA

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Ömeroğlu: “Gençlerimiz tuzağa çekiliyor”

Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, “Gençlerimiz uyanık olmalı, kendilerini çekmeye çalıştıkları tuzağa düşmemelidir” dedi.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye, dünyada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, yükselen bir grafiğe sahip. Son günlerde ekonomide yaşanan iyileşme, Azerbaycan’da yüklendiğimiz misyon, Ortadoğu’daki oyun kurucu pozisyonumuz, birilerini rahatsız etmiş olacak ki karanlık güçler harekete geçti. Bu kez hain emellerini gerçekleştirmek için, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef aldı. Onları tuzağa çekerek, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Buradan genç kardeşlerimize sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. AK Parti kurulduğu günden bu güne gençlerin partisi olmuştur. Ürettiği gençlik politikaları ile, gençlerin sorunlarını çözmeye, gelecekle ilgili hedeflerine ulaşma noktasında kendilerine destek olmayı şiar edinmiş bir partidir. AK Parti iktidar olduğu günden bu güne, gençler için önemli politikalar üretti. Bir kere siyasette gençlerin önünü açtı. Seçme ve seçilme hakkını 18 yaşa biz indirdik. Şuan siyasette gençlere en fazla fırsat veren partiyiz. Eğitime ayrılan bütçeyi her yıl artıran, otel konforunda üniversite yurtları yapan, Yeni üniversiteler kurarak, ülke genelinde üniversitesiz il bırakmayan, öğrenci burslarını 9,5 kat artıran, genç girişimcileri destekleyen, gençleri genel sağlık sigortası kapsamına alan, gençlik merkezleri açan, bir parti olmuştur. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'Gençler; Bu ülke sizin, bu vatan sizin, bu bayrak sizin, bu istiklal sizin! Bu toprakların ruhuna sahip çıkın. Mukaddes değerlerimize, aile bağlarımıza sahip çıkın. Zaman ve mekân şuuruyla ülkemizi sahiplenin. Gününü gün eden, yarınlara sırtını dönen, dünyayı umursamayan bir gençlikle değil; sorumluluklarının bilincinde olan, heyecanlarını aklıyla, irfanıyla ülkesinin ve insanlığın hizmetine sunan gençlerle geleceğe yürüyeceğiz. Geleceğimiz olan sevgili gençler, biliniz ki size bakarken Türkiye’nin aydınlık yarınlarının parlak geleceğini görüyoruz. Size karşı kurulan ve Türkiye’yi kaos ortamına sürüklemeye çalışan, dış odaklı, karanlık güçlere sizlerin fırsat vermemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.'”

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