Short track kupası yarışları Erzurum’da başladı Yarışmada dengesini kaybeden sporcular buzda zor anlar yaşadı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen short track federasyon kupası yarışları Erzurum’da başladı.

Erzurum 2000’lik buz pateni salonunda yapılan yarışlara 23 kulüpten 35 kadın, 57 erkek olmak üzere toplam 92 sporcu katıldı. Erzurum, Ankara, Kocaeli, Ardahan, İstanbul’dan gelen sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada bazı sporcular buz üzerinde dengesini kaybederek düştü. Müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, 3 gün devam edecek yarışlar sonunda dereceye giren sporcuların Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını söyledi.

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