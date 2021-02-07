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Köy okulunda 'açılış' sevinci; dezenfekte edildi, yolları kardan temizlendi

DHA

Köy okulunda 'açılış' sevinci; dezenfekte edildi, yolları kardan temizlendi


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'ta köy okullarının açılacağını duyurmasının ardından Erzurum'un Palandöken Belediyesi'nce okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Konaklı köyünün muhtarı ve köylüler de dezenfekte edilen okulda temizlik çalışması yaptı. Bazı öğrenciler ise okula gelerek, yardım edip, çalışmaları heyecanla izledi. Öğrencilerden Esmanur Kazanç, "Okulumuzu çok özledik" dedi.
Birinci dönem ara tatili 13-20 Kasım'dan itibaren pandemi nedeniyle kapalı bulunan köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçiyor. Bakan Selçuk'un açıklaması üzerine bugüne kadar okul, cami, kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere 18 bin 300 noktada periyodik dezenfekte çalışması yapan ve kendi ürettikleri 570 bin maskeyi dağıtan Erzurum merkez Palandöken Belediyesi açılacak olan köy okullarında yeniden çalışma başlattı. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 250 nüfus, 46 haneli kırsal mahalle Konaklı'ya giden ekipler, iki derslikli köy okulunda dezenfekte çalışması yaptı. Ekibi karşılayan Muhtar ve bazı köylüler daha sonra ellerine bez alarak sınıfta temizlik çalışması başlattı. Evleri yakın olan öğrenciler, çalışmaları görünce tipiye rağmen okula geldiler. İlaçlama ve temizlik çalışmalarını izleyen öğrenciler, zaman zaman büyüklerine yardım etti.
OKULDA HUMMALI ÇALIŞMA
Bakan Ziya Selçuk'un, 'Okullar açılacak' açıklaması üzerine çocukların ve kendilerinin buna çok sevindiğini söyleyen köy muhtarı Murat Uzunoğlu şunları söyledi:
"Birinci dönem ara tatilinden sonra okullar açılmadı. Çocuklar uzaktan eğitim almaya başladı. Köy okulların 15 Şubat'ta açılacağı haberine hem onlar hem de biz çok sevindik. İnşallah bu hastalık kısa sürede biter herkes rahat eder. Palandöken Belediyesi okulda ilaçlama çalışması başlattı. Bizde bir kaç kişi ile birlikte ellerimize bezleri alıp temizlik yaparak okulu 15 Şubat'a hazırladık. Okulda çalışma olduğunu duyup gelen bazı öğrencilerde dayanamayıp bizlere yardım ettiler. Onların da çok heyecanlı ve sevinçli olduğunu gördük. Köy okulumuz eğitim ve öğretime hazır. İnşallah 15 Şubat'ta öğrencilerle buluşacak"
TİPİYE RAĞMAN OKULA GELDİLER
Okullarında dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldığını duyan bazı öğrenciler, yoğun tipiye rağmen okula geldi. Yapılan çalışmaları izleyen çocuklar zaman zaman ellerine bez alarak büyüklerine yardım etti. 4'üncü sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Esmanur Kazanç, "Okulumuzu çok özledik. Açılacağını duyunca çok sevindik. Okulda kalabalığı görünce merak edip geldik, biz de yandım ettik. 15 Şubat'ı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-07 09:16:38

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