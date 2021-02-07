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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum 2020 nüfusu açıklandı

İHA

Erzurum 2020 nüfusu açıklandı

TÜİK 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Erzurum’un 2020 yılı nüfusu 758 bin 279 kişi olarak kaydedildi. İl nüfusu 2019 yılına göre binde 5,0 oranındaki düşüşle 762 bin 62’binden 758 bin 279’a geriledi.
Erkek nüfus yoğunluğu
2020 ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 762 bin 62 olan Erzurum’da il nüfusunun yüzde 49,93’ünü erkekler, yüzde 50,106’sını ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı olarak İl nüfusuna kayıtlı erkek sayısı 378 bin 661, kadın nüfusu sayısı ise 379 bin 618 olarak bildirildi. Erzurum’da kilometrekareye düşen nüfus ise 30 olarak kaydedildi.
Erzurum nüfus bakımından 29’uncu sıraya çıktı
2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, açıklandı. 2019 yılında 762 bin 62 olan Erzurum nüfusu binde 5,0’lık düşüşle 758 279 olarak kaydedildi. İl nüfusunda bir yılda 3 bin 783 kişilik düşüş oldu. Nüfus bakımından Türkiye illeri sıralamasında 2018’de 30, 2019 yılında 29’uncu olan Erzurum, 2020 ADNKS sonuçları itibariyle 30’uncu sırada kaldı.
Erzurum’un Türkiye payı yüzde 0.91 oldu
2018 ADNKS’ye göre yüzde 0.93 olan İl nüfusunun Türkiye nüfusundaki payı, 2019 ADNKS sonuçları itibariyle yüzde 0.90 olarak belirlendi. Erzurum, nüfus büyüklüğü bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde, Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı.
Nüfus değişim oranı
Erzurum il nüfusu 2019 yılına göre binde 5,0 oranında düşüş kaydederek 762 bin 62 binden 758 bin 279’a indi. 2016 yılı bazında binde eksi 0.4, 2017 yılı ölçeğinde binde 2.0, 2018 yılında binde + 9.9, 2019’da binde 7.6 olan nüfus artış hızı binde 5.0’a geriledi
20072020 İl Nüfusu
Erzurum nüfusu, 2007 yılında 784 bin 941, 2008 yılında 774 bin 967, 2009 yılında 774 bin 207, 2010 yılında 769 bin 85, 2011 yılında 780 bin 847, 2012 yılında 778 bin 195 2013 yılında 766 bin 729 2014 yılında 763 bin 320, 2015’te 762 bin 321, 2016 yılında 762 bin 21, 2017 yılında 760 bin 476, 2018 yılında 767 bin 848, 2019 yılında 762 bin 62, 2020’de ise 758 bin 279 olarak açıklandı.
Türkiye İlleri Sıralaması
Türkiye’de nüfusu en yüksek olan 30 il, İstanbul 15 milyon 462 bin 452, Ankara 5 milyon 663 bin 322, İzmir 4 milyon 394 bin 694, Bursa 3 bilyon 101 bin 833, Antalya 2 milyon 548 bin 308, Adana 2 milyon 258 bin 718, Konya 2 milyon 250 bin 20, Şanlıurfa 2 milyon 115 bin 256, Gaziantep 2 milyon 101 bin 157, Kocaeli bir milyon 997 bin 258, Mersin bir milyon 868 bin 757, Diyarbakır 1 milyon 783 bin 431, Hatay 1 milyon 659 bin 320, Manisa 1 milyon 450 bin 616, Kayseri 1 milyon 421 bin 455, Samsun 1 milyon 356 bin 79, Balıkesir 1 milyon 240 bin 285, Kahramanmaraş 1 milyon 168 bin 163, Van 1 milyon 149 bin 342, Aydın 1 milyon 119 bin 84, Tekirdağ 1 milyon 81 bin 65, Sakarya 1 milyon 42 bin 649, Denizli 1 milyon 40 bin 915, Muğla 1 milyon 773, Eskişehir 888 bin 828, Mardin 854 bin 716, Trabzon 811 bin 901, Malatya 806 bin 156, Ordu 761 bin 400, Erzurum 758 bin 279 olarak aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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