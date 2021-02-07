Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 11 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen İlhan'ın kafa vuruşu kaleci Szumski de kaldı.
60. dakikada Cenk Ahmet orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi sert vurdu top üstten auta çıktı.
65. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top faklı şekilde dışarı çıktı.
72. dakikada Aziz Behich’in yerden ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan sekerek İlhan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 11
76. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Teikeu kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
82. dakikada BB Erzurumspor atağında Gomes ceza sahası önünde topla buluştu sola çekti sert vurdu top kaleci Doğan da kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Satman xx
BB Erzurumspor: Szumski xxx, Leo Schwechlen xx, Teikeu xx, Costa xxx, Butko xxx, Ackah x, Omolo xx (Buğra Çağıran dk. 78 x), Novikovas xx (Boumal dk. 46 xx), Aatif Chahechouhe xxx (Emrah Başsan dk. 70 xx), Cenk Alkılıç xxx (Osman dk. 78 x), El Kabir x (Ricardo Gomes dk. 23 xx)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Aziz Behich xxx (Yasir dk. 72 x), Paz xx, Uğur Demirok xxx, Kvrzic xx (Melih dk. 65 xx), Muhar xx (Ramazan dk. 46 xx), Campanharo xx, Sabovic xx (Nurettin dk. 65 x), Avramovski xx Lennon xx (İlhan Parlak dk. 46 xx), Lackassen xx
Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Attamah, Emre
Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), İlhan (dk. 72) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) BB Erzurumspor
Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor) Aziz (Hes Kablo Kayserispor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.