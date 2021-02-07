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Mesut Bakkal: "Böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Bakkal: “Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek”

İHA

Mesut Bakkal: "Böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Bakkal: “Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor maçının ardından, "Böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü" dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı HK Kayserispor’la 11 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor futbolcusu Ackah’ın 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasıyla ilgili değerlendirmede bulanan Mesut Bakkal, "Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Hiç taviz vermeden, gol pozisyonu vermeden maçı bitirdiler. Maçtan önce de uyardım. Akşam birebir konuşmamda dedim ki, ‘bak Kayseri’den gelmiş olabilirsin ama hiçbir şekilde ne hakemle ne bir rakiple falan itiraz falan istemiyorum’ dedim. Böyle bir olay yaşandı. Bu tabii ki en büyük cezayı alacak. Bunun hiç bir şıkkı yok. Bu cami çünkü kişisel hatalar yüzünden tam böyle çıkışı yakalamış bir takım sahada böyle 10 kişi bırakılmaz” diye konuştu.

“Çok rahat 3 puanla ayrılacağımız bir maçtı”
Bakkal, “Biraz da oyundan bahsedelim. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç yanı özellikle oyunun kontrolü dönen topları alma bütün planladığımız her şey işlemeye başladı. Buradan da eminim ki 3 puanla çok rahat ayrılacağımız bir maçtı. Ama geldiğimiz noktaya 65 dakika 10 kişi oynayan oyuncu grubu elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Belki bu ortamdan baktığınız zaman 1 puan iyi gibi görünebilir ama böyle olayla tam böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü. Tabi Aatıf’la Cenk’e inanılmaz bir yük bindi. Aatıf’ı sola aldık orta sahayı biraz güçlendirdik. Rakip skoru değiştirmek için oyuncu değişikliği yaparken biz korumak için yaptık. Planımız 70’inci dakikaya kadar tuttu. Çok gereksiz de bir gol yedik. Omolo bitti orta sahada çok yüklenmeye başladı. Ama bir de pencerenin bir taraftan bakmak lazım” diye konuştu.

“Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek”
Haftalardır direnen bir Erzurumspor olduğunu belirten Bakkal, “Şimdi dinleneceğiz Rize’ye aynı coşkuyla çıkacağız. Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek. Benim takımım benle beraber hep ayakta kafası dik olacak. Ve gideceğiz bundan sonra puanları toplamaya başlayacağız. Belki uzun gibi görünebilir ama küme düşme barajının üstüne çıkacaktık hedefleri farklı koyla planlarımız vardı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim, kendimizi öyle teselli edelim. Ama ben gerçekten yürekten mücadele eden tüm oyuncu grubumu kutluyorum, Kayseri'ye de başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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