BB Erzurumspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor ile HES Kablo Kayserispor arasında Süper Lig'in alt sıralarını ilgilendiren 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. Kayserispor Teknik Direktörü Petrescu, ölüm kalım maçından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 34´üncü dakikada kırmızı kart gören oyuncusu Ackah´a tepki gösterdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Bugün iki takım için de ölüm kalım maçıydı diyebiliriz. Erken olsa da, ligin altında kalan iki takımın mücadelesiydi. İlk yarı Erzurumspor´un bizden çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Penaltıdan gol atmış olsalar da, pozisyon bulamamış olsalar da daha çok istek gösterdiler. İlk yarı daha çok savaştılar. 10 kişiyle dahi Erzurumspor gerçekten çok iyi mücadele etti. Biz de bu maçta elimizden geleni yapmaya çalıştık. 1 puan aldık ama 1 puanı hak ettik mi diye sorabiliriz. Son maçta Alanyaspor maçında 3 puanı hak eden taraf bizdik, berabere kaldık. Bu maçta Erzurum´un bir tık daha hak ettiğini söyleyebilirim. Çünkü daha çok savaştılar, daha çok istediler. 1 puan iyi bu anlamda. Bir şekilde bizim çalışmaya ve savaşmaya devam etmemiz lazım. Gelecek adına da bu zorlu ligde biz bu şekilde savaşırsak ligde kalma adına bir şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SORUMSUZ BİR ADAM YÜZÜNDEN"

Basın toplantısına Ackah´ın kırmızı kart görmesiyle ilgili yorumda bulunarak başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Hiç taviz vermeden, gol pozisyonu vermeden maçı bitirdiler. Maçtan önce de uyardım. Akşam bire bir konuşmamda dedim ki, `bak Kayseri´den gelmiş olabilirsin ama hiçbir şekilde ne hakemle ne bir rakiple falan itiraz falan istemiyorum´ dedim. Böyle bir olay yaşandı. Tabii ki en büyük cezayı alacak. Bunun hiçbir şıkkı yok. Çünkü kişisel hatalar yüzünden tam böyle çıkışı yakalamış bir takım sahada böyle 10 kişi bırakılmaz" dedi.

"ÇOK RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

"Biraz da oyundan bahsedelim" diye sözlerini sürdüren Bakkal, şunları söyledi:

"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç yani özellikle oyunun kontrolü, dönen topları alma, bütün planladığımız her şey işlemeye başladı. Buradan da eminim ki 3 puanla çok rahat ayrılacağımız bir maçtı. Ama geldiğimiz noktada 65 dakika 10 kişi oynayan oyuncu grubunun elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Belki bu ortamdan baktığınız zaman 1 puan iyi gibi görünebilir ama böyle olayla tam böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü. Tabii Aatif´la Cenk´e inanılmaz bir yük bindi. Aatif´ı sola aldık, orta sahayı biraz güçlendirdik. Rakip skoru değiştirmek için oyuncu değişikliği yaparken biz korumak için yaptık. Planımız 70´inci dakikaya kadar tuttu. Çok gereksiz de bir gol yedik. Omolo bitti orta sahada çok yüklenmeye başladı."

"SORUMSUZ BİR ADAM BİZİ ÇÖKERTMEYECEK"

Haftalardır direnen bir Erzurumspor olduğunu kaydeden Bakkal, "Şimdi dinleneceğiz, Rize´ye aynı coşkuyla çıkacağız. Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek. Benim takımım benimle beraber hep ayakta, kafası dik olacak. Ve gideceğiz, bundan sonra puanları toplamaya başlayacağız. Lig belki uzun gibi görünebilir ama küme düşme barajının üstüne çıkacaktık, hedefleri farklı koyma planlarımız vardı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim, kendimizi öyle teselli edelim. Ama ben gerçekten yürekten mücadele eden tüm oyuncu grubumu kutluyorum, Kayseri´ye de başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

