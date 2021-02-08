Karla mücadele timleri iş başında Karayolları ekipleri 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede yol açma çalışması yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı olan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Tekman karayolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından ekipler Palandöken bölgesinde yolları açmak için seferber oldu. Bölgede bulunan çok sayıda mahallenin de yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin can güvenliği için yolu trafiğe kapattılar.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede kar savurma araçlarıyla çalışma yapan kar temleri zor şartlarda 724 aralıksız görev yapıyorlar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çığ tehlikesinin de yaşanabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.