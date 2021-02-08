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Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’ Aydemir: ‘Belediyelerimiz şehircilikte AK sayfadır’ Milletvekili Aydemir’den Yakutiye mesaisi Aydemir: ‘AK Belediyeler eser siyasetinin adresidir’ Milletvekili Aydemir 2. OSB’de incelemelerde bulundu

İHA

Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’ Aydemir: ‘Belediyelerimiz şehircilikte AK sayfadır’ Milletvekili Aydemir’den Yakutiye mesaisi Aydemir: ‘AK Belediyeler eser siyasetinin adresidir’ Milletvekili Aydemir 2. OSB’de incelemelerde bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Belediyecilik; değerlere bağlılık, vizyoner yaklaşım, birikimle birlikte; şehri ve insanını özümsemek, meseleleri içselleştirmek misyonu, şehre sevda ve nosyonudur’ dedi.
‘Ak belediyecilik huzur belediyeciliğidir’
AK Belediyeciliğin yalnız alt ve üst yapı yatırımlarıyla tarifinin dar bir takdim olacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Ufkunu Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği AK Belediyecilik aynı zamanda daimi bir huzurun tesisi, şehir ya da beldenin kendisiyle yüzleşerek değerleri üzerinde yükselmesinin ifadesidir. ‘ vurgusunda bulundu.
‘Ak belediyecilik adanmışlık gerektirir’
AK Belediyeciliğin bir adanmışlık ruhu ve feda gerektiren bir anlayışı kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK Belediyecilik, şehri yaşamak ve şehirle yaşamaktır. Nefsi ve mesaiyi şehrin gündemine hasretmek, Onun geleceğine yönelik tasavvur ve hayallerle bütünleşmek işidir. Belediyelerimiz eser siyasetiyle bunu ortaya koyuyorlar. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir Yakutiye’ye Yoğunlaştı
AK Parti Erzurum Milletvekili ve AK Parti Karadeniz il Koordinatörü Aydemir, alan çalışmalarını Yakutiye odağında sürdürdü. AK Parti Yakutiye İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Başkan Recep Aydın ve Yönetim kurulu üyeleriyle istişare etti. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe gündem ve günceline değgin görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Uçar’la Yakutiye İstişaresi
Yerel hizmetlerde Erzurum’un en parlak zaman ve zirve dönemini yaşadığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bunu inşaa eden esaslı adreslerden birisi de Yakutiye Belediyemiz. Başarılı Başkanımız Sayın Mahmut Uçar kardeşimizi ziyaretten, çalışmalara dönük aktarımları dinlemekten özel haz aldık. Başkanımıza ve kadrosuna teşekkür ediyoruz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
Aydemir Erzurum Din Görevlileri Derneğinin Konuğu Oldu
Yakutiye alan çalışması kapsamında Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Yakutiye ilçe Başkanı Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Din Görevlileri Derneğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Dernek Başkanı Emrullah Kaçar’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı, derneğin beklentilerini tespit ile mevcut yaklaşımı paylaştı. Kaçar sunumunda Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’ın mabedleri sahiplenen tarzına teşekkür etti.
Ak heyetten 2. Osb incelemesi
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti ilçe Başkanı Recep Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte 2’inci organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir’e 2.Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya bölgedeki gelişmeler hakkında sunum yaptı. Karakaya’nın bölgede 5 bin kişilik asgari istihdam öngörüsünü paylaşan Milletvekili Aydemir, Erzurum’a yönelen yatırımcılara müteşekkir olduklarını belirtti.
Aydemir’den Üretim Ve Huzur Vurgusu
Bölgedeki Tekstil Kent’te incelemelerde bulunan heyet, tekstil alanında üretim yapan firmaları ziyaret ederek, üretim kapasitesi, ihracat vizyonu ve istihdama katkı odağında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘2. OSB ziyaretimizde yüreğimizi ferahlatan firma gezilerimizden birisi de tekstil sahasında Avrupa ve ABD’ye ihracat yapan VDS Tekstil. Yüzlerce insanımız huzur üzere üretime katkı sunuyorlar. ‘ bildiriminde bulundu.
2. OSB ve tarımsal üretim
Milletvekili Aydemir ve AK Heyet bölgede faaliyet veren süt ürünleri fabrikasının konuğu oldu. Yüz kişiyi aşkın istihdam kapasitesi bulunan Akbirler Süt ve Süt Ürünleri Fabrikasının işlevi hakkında yöneticilerden bilgi alan Milletvekili Aydemir, 2.Organize Sanayi Bölgesinin seçkin ve istihdama katkı sunan yatırımlarla şekillendiğini, il ekonomisinin tarif edilebilir konum ve duruma kavuşmasını sağladığını belirtti. Milletvekili Aydemir daha sonra üretim tesisinde mesai veren ekiple bir araya gelerek gündeme ilişkin tespit ve öngörüleri dinledi.

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