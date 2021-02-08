Ülkü Ocakları’ndan kardeş ülke Azerbaycan’daki Okul Projesi için yardım kampanyası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla daha önceden müjdesini verdiği ve çalışmalara başlanılan Şuşa’ daki okul projesi için yardım kampanyasına başladı.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan tarihi bir zafer kazanarak işgal altındaki Azerbaycan toprağı Şuşa’yı, işgalci Ermnilerin elinden kurtarmıştı. Kutlu zafer sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Şuşa’da yapılacak okul için aralarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın Azerbaycan’a yer tespiti yapmaya gitti. Gerçekleşen ziyaret sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelinerek tarihi zafer kutlanırken okul projesi görüşüldü.

Okul projesine nasıl karar verildi?

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli tarihi zafer sonrası okul projesini twitter hesabından duyurmuştu Bahçeli ‘’twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitimöğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Burada bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır’’ açıklamalarını yapmıştı.

Ülkü Ocakları’ndan Şuşa’daki okul için destek kampanyası

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları sonrası Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı açıklama yaparak Şuşa’daki okul projesinin yardım kampanyasını duyurdu.

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