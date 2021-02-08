ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında “Toplu Taşımada Trafik Eğitimi” başlıklı faaliyetin yürütülmesi üzerine teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Projeyle birlikte Erzurum’daki trafik sorunlarına farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, yaya güvenliği, trafik çevre ve gürültü kirliliği, müşteri memnuniyeti için can ve mal kaybının azaltılması ile kaliteli toplu taşıma gibi konular üzerine ticari taksi, minibüs, öğrenci servisi, halk otobüsü, belediye otobüsü şoförlerine trafik eğitimi sağlanacak.

KUDAKA binasında düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yasin Çodur ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Okan Güven katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.