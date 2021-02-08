BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını sürdürdü

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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç oynayarak antrenmana son verdi.

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