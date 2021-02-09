JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpeği 'Gurbet', 24 saat görev yapıyor. JAK'ın Palandöken'de gözü kulağı olan 'Gurbet', sevimli hareketleriyle tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, pandemi kurallarında kayak keyfi yapıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 600 rakımındaki karakolda konuşlandırılan tam donanımlı Arama Kurtarma (JAK) timleri, dağda kuş uçurtmuyor. İl Jandarma Komutanlığı'na ait, aramakurtarma konularında eğitimli köpek 'Gurbet' de JAK timleriyle beraber gün boyu görev yapıyor.

Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Golden Retriever cinsi, 11 yaşındaki 'Gurbet', başta çocuklar olmak üzere tüm tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, sevdikleri 'Gurbet' ile fotoğraf çektiriyor. Palandöken'de 10 yıldır bulunan 'Gurbet'in görevi, nisan ayında sonlandırılacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-02-09 09:42:26



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