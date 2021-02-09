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Öğretmen Çakır’ın yazdığı polisiye romanı kitapçılarda yerini aldı

İHA

Öğretmen Çakır’ın yazdığı polisiye romanı kitapçılarda yerini aldı

Erzurum’da bulunan bir özel okulda öğretmenlik yapan İsrafil Çakır kitap yazarak satışa çıkarttı.
Erzurum’da yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan, Abant İzzet Baysal üniversitesi mezunu olan İsrafil Çakır, adını Maun Kırmızılı Kapı koyduğu bir polisiye romanı yazdı. Genç öğretmenin yazdığı roman kısa sürede kitap saraylarında ve internet sitelerinde kendine yer buldu. 470 sayfalık kitabın konusu ise şöyle,
Başkomiser Tuğrul, sabahın altısında komiser Suzan tarafından uyandırıldığında Edirne Meriç Köprüsü'nde Kitabeli Kubbe'ye yaslı cesedi daha soğumamış otuzlarında takım elbiseli yayınevi sahibinin ölümünden bahseder. Komiser olay yerine gittiğinde delil nerdeyse hiç yoktur ve tek tanık gece kulübü koruması Dündar’dır. Dündar, şüpheli tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Tek tanığı bir şeyler saklayan Başkomiser Tuğrul katilin soluğunu ensesinde hissedecektir.

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