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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstilkent salgın döneminde istihdam sağlamaya devam ediyor

İHA

Tekstilkent salgın döneminde istihdam sağlamaya devam ediyor

Erzurum'da faaliyet gösteren Tekstil Kent’te üretim yapan fabrikalar salgın dönemine rağmen iş istihdamı sağlayarak vatandaşların ekmek kapısı oluyor.
Erzurum’da hayata geçirilen Tekstil kent projesi kapsamında ünlü markaların üretimini sağlayan tekstil firmaları, işçi sayılarını azaltmak yerine İŞKUR'un da desteğiyle salgın dönemine rağmen vatandaşlara iş istihdamı sağlıyor. Aynı zaman da ihracat da yapan tekstil firmalarından olan ZCS Moda Tekstil firmalarının müdürleri, salgın döneminde birçok kurum ve kuruluşun aksine küçülmeye gitmediklerini, bu dönemde başarı göstererek büyümeye devam ettiklerini ve bunun neticesinde vatandaşlara iş istihdamı sağlayabildiklerini belirtti.
"Salgın sürecinde bantlarımızı hiç durdurmadık, sürekli çalıştık"
ZCS Moda tekstil firması İŞKUR’un desteğiyle 25 kişi başlayıp şu an ise 135 kişi istihdam ettiklerini ve istihdam etmeye devam edeceklerini belirttiler. Yıl sonuna kadar bu sayının istihdam hedefi olarak 250 kişiye çıkartacaklarını belirtiler.
ZCS Moda Tekstil firmasında çalışan ve hali hazırda meslek edindirme kursunda bulunan İŞKUR kursiyerlerini Vali Okay Memiş ve beraberinde Erzurum İŞKUR İl Müdürü,I.ve II. Organize Müdürleri ve SGK İl Müdürü yerinde ziyaret ettiler.
Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde gerçekleşen ziyarette firma ve eğitim hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda Vali Okay Memiş ütü yapan kursiyerlerinin yanına giderek ütü konusundaki meziyetlerini aktardı.
Vali Okay Memiş firmadan ayrılırken emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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