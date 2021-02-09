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Aydemir Meslek teşekküllerinin nabzını tuttu Aydemir: ‘Erzurum milli tefekkürün kaynağıdır’

İHA

Aydemir Meslek teşekküllerinin nabzını tuttu Aydemir: ‘Erzurum milli tefekkürün kaynağıdır’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’un tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra beşeri değerleriyle de ülke çapında özel bir durum ve konumu olduğunu vurgulayarak, ‘Erzurum, STK’ları, Meslek Teşekkülleriyle milli dirayet ve yüce milletimize ait metanetin odağıdır’ dedi.
Erzurum Farkı
Milli meseleler, endişeler ve yaklaşımlar ekseninde Erzurum’un tüm beşeri kıymetleriyle asil ve yüksek bir duyarlılık; devlet millet kaynaşma ve dayanışmasında müşterek bir duruş, sadakat ve vefa kaydeden öncü il olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Milli Tefekkür kaynağıdır’ nitelemesinde bulundu.
Aydemir’in Alan Çalışmaları
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum Meslek Teşekküllerini ziyaret ederek, il ve ülke sosyo ekonomik gündem ve günceline ilişkin görüş alışverişinde bulundu, öngörü ve tespitleri değerlendirdi, beklentiler odağında kayıtlarda bulundu. İstişare etkinliklerinin ana konusunu Yeni Anayasa, reformlar, yatırımlar ve salgının olumsuz etkileriyle mücadele oluşturdu.
Türkkızılay Ziyareti
AK Parti Yakutiye ilçe Başkanı Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Selami Bağaçlı ve Gürkan Sönmez’le birlikte Erzurum Türkkızılay’ını ziyaret eden Milletvekili Aydemir Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozhalil’le salgın dönemi çalışmalarını ele aldı. Meydana gelebilecek afetlerden etkilenenler için beslenme kapasitesini arttırmaya yönelik proje kapsamında hizmete sokulan 11 ikram aracından birinin de Erzurum’a tahsis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, Türkkızılay’ın kara gün dostu olarak kimsesizlerin kimsesi işlevini yöneten ve yürüten özel bir kurum olduğuna dikkat çekti.
Turgutcan’a Vefa
Türkkızılay’ı eski Başkanı Mithat Turgutcan’ın rahmet niyazlarıyla anıldığı ziyarette salgın döneminde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Hüseyin Bozhalil, Erzurum’daki yapılanma hakkında paylaşımda bulundu, kan bağışı kampanyaları kaydında durum tespiti yaparak, Erzurumluları kan bağışına davet etti.
SMMMO’da Ekonomik Gelişmeler Ele Alındı
AK Parti Erzurum il Başkan Yardımcısı Ali Tuğrul Birdal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)’na konuk olan Milletvekili Aydemir Başkan Zeki Akal ve yöneticilerle ekonomik gelişmeler bazında görüş alışverişinde bulundu. Salgın dönemiyle birlikte esnafın yaşadığı sorunların ele alındığı görüşmede, Sosyal Koruma Kalkanı uygulaması, Doğrudan Destekler hakkında bilgi veren Milletvekili Aydemir, ‘’Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşın, esnafın yanındadır. ‘ dedi.
Erzurum ekonomi camiasının duayen şahsiyeti Şimşek Akpınar’ın da katıldığı ekonomi istişaresi toplantısında Erzurum’daki istihdam sorunları, istihdama yönelik özel ve kamu yatırımları ele alındı.
Göğebakan’la Yeni Anayasa Değerlendirmesi
Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyetin bir diğer ziyaret adresi Erzurum Barosu oldu. Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan ve Baro yöneticileriyle yapılan görüşmede Yargı Reformu ele alındı, Yeni Anayasa’nın gerekliliği konusunda görüş teatisinde bulunuldu. Erzurum Barosu’nun duruşu, adalet gündemlerine dair yaklaşımlarıyla seçkin bir konumda olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Göğebakan ve ekibini tebrik ederek, Baro faaliyet ve avukatların beklentilerine yönelik aktarımlarını değerli bulduklarını, bu konuda kendilerine düşen görevi eksiksiz biçimde yürüteceklerini belirtti.
Aydemir’den iş dünyası buluşması
Erzurum Meslek Teşekkülleri ve ekonomi STK’ları İstişare programı kaydında Erzurum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ’ne konuk olan Milletvekili Aydemir, Başkan Fuat Demir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum bazında değerlendirmeleri paylaştı. Milletvekili Aydemir, Erzurum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin özellikle coğrafi işarete sahip Erzurum marka ürünleri konusunda gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını, istihdama imkan tanıyan her yatırımın il ekonomisinde üretime emekle eklenen değeri artırdığını vurguladı.
‘Türkiye ezberleri bozuyor’
Salgının olumsuz etkilerine rağmen Türkiye’de yatırımların durmadığı, küresel ölçekte ilgi ve dikkatle izlenen bir artışın görüldüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmesinde, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, ekonomik bağlamda ezberleri bozan bir durum gösteriyor. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde yatırım seferberliğimiz aralıksız devam ediyor. Dünyanın gıpta ile izlediği bu pozitif ekonomik gelişmenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ ifadesini kullandı.
Aydemir’den İMO İstişaresi
Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Birdal ve AK Parti heyetiyle birlikte Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası’nda istişarelerde bulundu. Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Başkanı Abdulkadir Orhan’la inşaat sektörü kaydındaki gelişmeleri ele alan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da sektörün istihdam oluşturan bir durum gösterdiği, sektörel kredi kullanımında inşaat alanının öncelikli bir durum kaydettiğini belirterek, Ticaret Bakanlığı odağında müteahhitlere sağlanan yeni destekler hakkında bilgi verdi.
Sekmen’e Teşekkür
Erzurum İMO’da gündem oluşturan bir diğer konu da Kentsel Dönüşüm oldu. İstişare toplantısı katılımcılarıyla birlikte Erzurum’da yürütülen dönüşümleri değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen’in bu konudaki hassasiyet ve dikkati Erzurum’un şehircilik kaydında yükselişinin amil sebebidir. Sayın Sekmen ve Belediye Başkanlarımıza müteşekkiriz’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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