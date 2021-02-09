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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

İHA

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2018 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA KARMER), Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik faaliyetlerini çevrimiçi olarak sürdürmeye devam ediyor.
Merkez, Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının hızlı bir dönüşüm sürecinde olan günümüz dünyasında değişen iş olanakları ve çalışma koşulları doğrultusunda destek olmaya çalışıyor. Bu doğrultuda ATA KARMER gerçekleştirdiği etkinlikler ve faaliyetlerle, kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerinin kariyer hedeflerini belirlemeleri, bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri, kişisel becerileri konusunda farkındalık kazanmaları ve bu yolla daha donanımlı bir biçimde mezun olmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Mezunlar Tecrübelerini Öğrenciler ile Paylaşıyor
Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan, çevrimiçi araçlarla yürütüldüğü bu günlerde Kariyer Merkezi de öğrenci ve mezunlarını online etkinliklerle bir araya getiriyor. Hafta içi iki gün olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında her hafta üniversitenin bir akademik biriminden son 56 yıl içinde mezun olmuş 3 genç mezuna yer veriliyor. Panel kapsamında genç mezunlar, üniversiteye hazırlık sürecinde yaptıkları tercihleri, Atatürk Üniversitesinde geçirdikleri öğrencilik yıllarını, mezuniyet sonrası işe girme süreçlerinde yaşadıkları deneyimlerini üniversite adayları, Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve mezunları ile paylaşıyorlar. Moderatörlüğünü Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy ile Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım’ın sürdürdüğü paneller her çarşamba günü 11:0012:30 veya 17:0018:30 saatleri arasında Atatürk Üniversitesinin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Canlı yayın sırasında izleyicilerin sohbet kısmına yazdıkları sorular ise panelist genç mezunlar tarafından cevaplanıyor. Paneller vasıtasıyla pandemi nedeniyle fiziksel olarak birbirinden uzak kalan Atatürk Üniversitesi ailesinin yakınlaştırılması ve genç mezunların deneyimlerinin öğrenciler için yol gösterici olması amaçlanıyor.
Öğrenci Kulüpleri Hakkında Bilgiler Veriliyor
Kariyer Merkezi ve Öğrenci Kulüpleri Buluşmaları başlığı altında yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise üniversitede faaliyet gösteren 3 öğrenci kulübünün tanıtımı kulüp temsilcisi öğrenciler tarafından yapılıyor. Moderatörlüğünü Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Engin Kocadağistan’ın yürüttüğü etkinlik, her hafta cumartesi günü 15.00 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor ve üniversitenin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Panellerde kulüp temsilcileri, kulüplerinin amaçlarını, hedeflerini, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve planladıkları etkinlikleri başta Atatürk Üniversitesi öğrencileri olmak üzere tüm izleyici kitlesi ile paylaşıyorlar. Bu etkinlikler ile Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kulüpleri tanımaları ve kulüplerin etkinliklerinden haberdar olmalarını sağlamak amaçlanıyor.
Rektör Çomaklı: “Beceriler, Kariyer Seçenekleriyle Eşleştiriliyor”
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasıyla Atatürk Üniversitesini büyük bir aile olarak bir arada tutan bağların daha da güçlendiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyen, öğrenci ve mezun birlikteliğini daha verimli şekilde hayata geçirmek, akademisyenlerin teorik bilgisini, öğrencilerin heyecanını ve mezunların tecrübelerini bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin oldukça faydalı olacağını belirterek merkezin aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları beceriler ile kariyer seçeneklerini doğru eşleştirmeleri; bu eşleştirme sonucunda doğru kariyer planları yapmaları ve mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerinden haberdar olmaları noktasında da önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

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