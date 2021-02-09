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UCİM, Leyla davasının başka şehirde görülmesini talep etti

DHA

UCİM, Leyla davasının başka şehirde görülmesini talep etti


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasının başka şehirde görülmesi için Adalet Bakanlığı'na dilekçe ile müracaat etti.
Ağrı'da 2 yıl önce katledilen Leyla Aydemir davasında 21 Aralık 2020 tarihli bozma kararının üzülerek öğrenildiği belirtilen, UCİM'in Adalet Bakanlığı'na dilekçesinde; Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklardan 6'sı hakkında beraat kararı verilirken sanık Yusuf Aydemir için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği belirtildi. Dilekçede dosyanın istinaf mahkemesi olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınması akabinde; tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine, diğer sanıklar yönünden beraat kararının bozulmasına karar verildiği, İstinaf Mahkemesi, kararında; sanık Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verilmesi ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması gerektiğinin vurgulandığını belirtildi.
Adalete olan inancın tam olduğu belirtilen dilekçede, "Küçük Leyla'nın adına adalet aramak vatandaşlık görevimizdir. Ancak maalesef ki yöresel ve töresel nedenler ile; sanıkların kardeş olması ve kalabalık ve yörede tanınan bir aileye mensup olmaları, yargılama boyunca ve haricen sergiledikleri tutumlar nedeniyle yargılamanın Ağrı'da yapılmasının adaletin tecellisi bakımından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 19/2'de açıkça; 'Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtay'dan ister' hükmü yer almaktadır. Tüm Türkiye'nin yakından izlediği bir davanın, açıklamaya çalıştığımız çevresel faktörler nedeniyle bir başka şehirde yapılmasını, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 19'da yer alan açık hüküm gereğince maktul Leyla Aydemir hakkındaki davanın bağımsız bir yargı yerine naklini saygılarımızla arz ve talep etmekteyiz. Saygılarımızla" denildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-09 18:04:27

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