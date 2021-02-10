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Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi Nahçıvan’da yanlış teşhis konulan Albay Mammadov, Erzurum’da doğru teşhisle sağlığına kavuştu

İHA

Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi Nahçıvan’da yanlış teşhis konulan Albay Mammadov, Erzurum’da doğru teşhisle sağlığına kavuştu

Erzurum’da pandemi sürecinde ilk defa yurt dışından gelen hasta ameliyat edildi. Pandemi sürecinde vaka sayılarının azalmasıyla Nahçıvan’da sol ayağından rahatsızlanan ve yanlış teşhis konulan Albay Famil Mammadov Erzurum’da sağlığına kavuştu.
Nahçıvan’da Albay olarak görev yapan Famil Mammadov, sol bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle görevli olduğu yerde bulunan askeri doktorun yanına gitti. Askeri doktor tarafından topuk dikeni teşhisi konulan Mammadov, ağrıları geçmeyince başka bir hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Tahlil ve anjiyo sonucunda sol bacağında ki damarların tıkalı olduğu belirlenen Mammadov’a ilgili doktorun olmadığı için ameliyat şansının sadece Bakü ve Türkiye’de olduğu söylendi. Türkiye’ye gelmeyi tercih eden Albay Mammadov, Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nahçıvan’da yanlış teşhis konulmasıyla sol bacağı kesilmekten son anda kurtarılan Mammadov, bir buçuk saat süren ameliyat sonucunda Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.
Erzurum’daki doktorların ilgilerinden dolayı duygulu anlar yaşadığını ifade eden Albay Famil Mammadov, “Bacağımda çok ağrılar oldu. İlaçlar fayda etmedi. Askeri doktorumu çağırdım baktı dedi ki topuk dikeni var. Onun ağrısı vuruyor. Başka doktora gittim bacağımdan anjiyo oldum damar tıkanmış. Doktor dedi ki bu ameliyatı bizde yapan yok ya Bakü’ye gideceksin ya da Türkiye’ye dedi. Ben Türkiye’ye bu hastaneye geldim doktorlara durumu anlattım. Ameliyat oldum. Şimdi iyiyim teşekkür ederim. Komutanım bana damarlarıma baktırmamı söyledi. Bakü’de de doktor yoktu. Ben de Erzurum’a geldim” şeklinde konuştu.
“Pandemi sürecinde ki ilk yurt dışı hasta ameliyatımız”
Albay Famil Mammadov’un doktoru Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru ve Klinik Sorumlusu Doç.Dr. Mehmet Ali Kaygın, “İlk ameliyatımız. Sol bacağında damar tıkanıklığı şikayetiyle Azerbaycan’da yapılan anjiyo sonrası hastanemize yatırdık. Hastaya damar tıkanıklığı için ameliyat yaptık. Başarılı bir operasyon geçti. Damar sertliğine neden olan plakları ve pıhtıları temizledik. Hastamızın damarı yüzde 100 açıldı. Herhangi bir problemi yok, bir gece yoğun bakımın ardından servise aldık. Bu şekilde giderse ilk pandemi sonrası hastamızı 2 gün sonra taburcu etmiş olacağız” dedi.
“Yanlış tanı konulmuş, geç kalınsaydı bacağı kesebilirdik”
Çok riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden Prof.Dr. Kaygın, “Damar açılmasaydı ayağının kesilebileceği noktaya kadar gidecek bir süreçti. İlaçlı balonlarla ve ameliyatla tedavimizi yaptık. Her şey stabil bir şekilde seyretmekte. Ameliyat bir buçuk saat sürdü. Yanlış tanı konulmuş. Nahcivan’da o riski almamışlar. Ya Bakü’ye ya da Türkiye’ye gidin demişler. Ülkemizde özellikle Erzurum’da yurt dışı hastaları olarak tanı ve tedavi konusunda çok ileri düzeydeyiz. Her yabancı ülkeyle yarışacak hatta daha ileri düzeyde bir sağlık alt yapımız mevcut. Pandemi döneminde de gördük. Erzurum bu konuda lider bir şehir. Hastamızın ifadesi de hastalar bundan sonra Nahcivan’da değil Erzurum’da tedavi olacak diyor. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak böyle hastaları sağlığına kavuşturmaya devam edeceğiz. Hastamız eğer geç kalınsaydı bacağı diz seviyesinden ampütasyon yapılıp protez ayağa mahkum olacaktı. Şu aşamada artık böyle bir şeye gerek kalmadı” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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