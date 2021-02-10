Nahçıvanlı albay, Erzurum'daki tedaviyle ayağının kesilmesinden kurtuldu



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)AZERBAYCAN ordusunda albay olarak görev yapan Famil Mammadov (69), Nahçıvan'da topuk dikeni teşhisi koyulmasının ardından tavsiye üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada sol bacağında damar tıkanıklığı tespit edilen ve uygulanan tedaviyle sol ayağının kesilmesinden kurtulan Mammadov, gözyaşları içinde doktorlara teşekkür etti.

Nahçıvan'da yaşayan, Azerbaycan ordusunda albay olarak görev yapan Famil Mammadov, sol ayağındaki şiddetli ağrılar üzerine hastaneye gitti. Nahçıvan'daki hastanede yapılan muayenede Mammadov'un ayağında topuk dikeni bulunduğu tespit edildi. İlaç verilip, evine gönderilen Mammadov'a, ağrılarının artarak devam etmesi üzerine yeniden gittiği hastanede Bakü ya da Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi tavsiye edildi. Nahçıvan'daki Erzurumlu arkadaşlarıyla görüşen Mammadov, geçen hafta Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldi. Kalp damar cerrahisi servisinde Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'ın muayene ettiği albayın bacağında damar tıkanıklığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Mammadov'un bacak damarlarındaki tıkanıklık açıldı. Sağlık durumu iyiye giden Mammadov'u odasında ziyaret eden Prof. Dr. Kaygın, sol ayağındaki tıkanıklığın tamamen giderildiğini, 2 gün içinde taburcu edileceğini bildirdi.

'GEÇ KALINSAYDI AYAĞININ KESİLME RİSKİ VARDI'

Nahçıvan'dan gelen albay Famil Mammadov'un pandemi sonrası yurt dışından gelen ilk hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, bacağındaki rahatsızlığın ileri derece olduğunu ve kesilme riski bulunduğunu kaydetti. Sol bacaktaki damar tıkanıklığını başarılı geçen ameliyat ve ilaçlı balon yöntemiyle tedavi edildiğini anlatan Kaygın, Mammadov'un 2 gün sonra taburcu edileceğini söyledi. Kaygın, "Geç kalınsaydı ayağı diz seviyesinden kesilme riski vardı yani protez ayağa mahkum olacaktı. Yapılan ameliyat ve tedavi sonrası öyle bir şey kalmadı. İlaçlarını düzenli kullanır, gerekli önerilere uyarsa bundan sonra sağlıklı bir yaşam süreceğini düşünüyoruz" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Gözyaşları içinde Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve sağlık ekibine teşekkür eden albay Famil Mammadov, "Nahçıvan'da doktorlar ayağımda topuk dikeni olduğunu bildirdi; ancak ağrılarım devam edine Bakü ya da Türkiye'ye gitmemi istediler. Ben de arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldim. Bacağımda damar tıkanıklığı olduğunu belirterek ameliyat ettiler. Çok şükür sağlığım iyi. Doktorlarıma burada çalışan herkese teşekkür ediyorum, ayağımı kesilmekten kurtardılar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-02-10 10:18:43



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